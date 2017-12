Passagiere stürzen nach Vollbremsung

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Winterthur ein Unfall zwischen einem Auto und einem Stadtbus. Gegen 13:20 Uhr fuhr ein 63-jähriger Autofahrer auf der Lindstrasse Richtung Stadthausstrasse. Bei der Einmündung wollte er nach links auf die Stadthausstrasse abbiegen und nahm dem Stadtbus den Vortritt. Der Chauffeur musste eine Vollbremsung einleiten. Dadurch kam es zu keiner Kollision zwischen den Fahrzeugen, jedoch stürzten zwei Personen im Bus zu Boden, teilt die Stadtpolizei Winterthur mit. Ein 70-jähriger Fahrgast musste mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Ein 90-jähriger Passagier konnte vor Ort verarztet werden konnte. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang. (far)