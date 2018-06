Patient soll Patientin vergewaltigt haben

Was uns aus dem Leben der Osteuropäerin bekannt ist, liest sich wie eine bedrückende Trägodie. Als junge Frau verkauft sie sich als «Extremsklavin» im Rotlichtmilieu. Sie lernt, nicht zu schreien, nicht einmal bei den schlimmsten Schmerzen. Später findet sie das Glück und gründet eine Familie. Mann und Kleinkind verliert sie allerdings bei einem Verkehrsunfall. Traumatisiert denkt sie daran, sich umzubringen, und lässt sich in eine Psychiatrie einweisen. In der Klinik Schlosstal in Wülflingen lernt sie einen freundlichen Patienten kennen, mit dem sie viel Zeit verbringt. Bis er sie unter der Dusche vergewaltigt.

Ob das bislang letzte Kapitel stimmt, ist allerdings nicht klar und war gestern die zentrale Frage vor dem Winterthurer Bezirksgericht. Der 24-jährige Beschuldigte streitet die Vergewaltigung ab. Das Urteil wird am Freitag verkündet.

Der Beschuldigte macht einen kümmerlichen Eindruck, als ihn zwei Polizisten am Mittwochmorgen in den Gerichtssaal begleiten. Er ist aufgedunsen, die Jeans ohne Gurt hängt tief unter dem Gesäss. Unter den Achseln grosse Schweissflecken.

Unvorhersehbares Verhalten

Auch er hätte schon so genug Probleme. Zehn Klinik­aufenthalte in den letzten sechs Jahren hat der junge Kurde hinter sich. Ein im Rahmen des Strafverfahrens ausgearbeitetes Gutachten diagnostizierte eine Schizophrenie der hebephrenen Form: Bei dieser sind die Gefühle wenig ausgeprägt und unangemessen, das Denken wird desorganisiert und die Sprache zerfahren. Gemäss der Internationalen Klassifikation der Krankheiten «wird das Verhalten von Betroffenen verantwortungslos und unvorhersehbar». Ausserdem ist er, so das Gutachten, Kokainkonsument und abhängig von Schlafmitteln. Die Frau, die er vergewaltigt haben soll, ist nicht anwesend. Das Gericht wollte sie befragen, doch sie ist auf unabsehbare Zeit nicht einvernahmefähig. Ihre Sicht auf das Geschehen ist allerdings genau dokumentiert, auch in der Anklageschrift.

Danach soll er gelacht haben

Demnach wollte sie an einem Abend im Juni 2017 duschen in einem Badezimmer, das Patienten beiden Geschlechts zur Verfügung steht. Sie vergass abzuschliessen, sodass der Beschuldigte das Bad betreten konnte. Er habe die Tür verschlossen, das Fenster zugemacht und die Hähne in Badewanne, Dusche und Lavabo geöffnet, damit keine verdächtigen Geräusche nach aussen drangen.

Die Vergewaltigung dauerte laut der Geschädigten zwei bis drei Minuten. In einer Einvernahme sagte sie, sie habe nicht um Hilfe gerufen, weil sie früher als Extremsklavin nicht schreien durfte. Den Notknopf habe sie nicht erreicht. Danach habe der Beschuldigte sie ausgelacht und sie angewiesen, sich zu waschen.

Der Beschuldigte, der in der Klinik einen Drogenentzug mit Methadon machte, sagt vor Gericht, er könne sich nicht genau an jenen Abend erinnern. Er habe geduscht, die Geschädigte sei nicht dabei gewesen. Er erinnere sich, dass seine Boxershorts nass waren, als er ins Bett ging. Eine Vergewaltigung aber habe sicherlich nicht stattgefunden.

Er spricht wirr und sprunghaft. Auch während des Strafverfahrens machte er laut Staatsanwältin widersprüchliche Aussagen. In der ersten Einvernahme sagte er, sie hätten im Bad Sex gehabt. Sie habe das gewollt, und er sei auf einem «Sex-Trip» gewesen. Vor Gericht dann: «Auf Methadon, Kokain, CBD und so, da kommt man gar nicht auf die Idee, etwas mit einer Frau zu machen. Das schafft man gar nicht, man ist wie impotent.»

Die Staatsanwältin hält seine Aussagen für nicht glaubhaft. Der Beschuldigte habe sich «egoistisch, impulsiv und gleichgültig» verhalten. Sie fordert eine unbedingte Freiheitsstrafe von 21 Monaten und eine sogenannte «kleine Verwahrung»: eine stationäre Behandlung, die nach Ablauf der Freiheitsstrafe verlängert werden kann, wenn nötig mehrmals. Damit folgt sie der Empfehlung des psychiatrischen Gutachtens, das dem Beschuldigten eine moderate bis hohe Rückfallgefahr für Sexualstraftaten attestiert.

DNA-Spuren gefunden

Auch die Beweislage spricht gegen den Beschuldigten. Im Intimbereich der Frau sind DNA-Spuren sichergestellt worden, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von ihm stammen. Grund dafür müsse aber nicht eine Vergewaltigung sein, argumentiert der Verteidiger: «Die Spuren sagen nichts darüber aus, ob die Berührungen mit dem Penis oder mit der Hand stattfanden, ob mit ihrer Einwilligung oder unter Gewalt.»

Sein Mandant sei intellektuell nicht in der Lage, notorisch zu ­lügen. Der Verteidiger fordert einen Freispruch. In einem Nebenanklagepunkt – der Beschuldigte ist geständig, eine Autoscheibe eingeschlagen zu haben – plädiert er auf Schuld­unfähigkeit. (Landbote)