Patient wegen Vergewaltigung unter Dusche verurteilt

Zuerst, als die Gerichtsschreiberin das Urteil verliest, verzieht er keine Miene und hört mit geneigtem Kopf und halb geöffnetem Mund zu: Schuldig der Vergewaltigung, 21 Monate Freiheitsstrafe, und statt Gefängnis eine stationäre Massnahme. Dazu 10 000 Franken Genugtuung für die Frau, die er in einem Badezimmer am Standort Schlosstal der Integrierten Psychiatrie Winterhtur (IPW) vergewaltigt hat.

Erst als die Gerichtsvorsitzende das Urteil begründet, regt sich der 24-Jährige. Er will eine Frage stellen, seine Meinung kundtun. Die Richterin unterbricht ihn, sein Verteidiger beruhigt ihn. Dann lässt er den Kopf hängen, so tief, dass er fast auf der Tischplatte liegt im Hauptsaal des Winterthurer Bezirksgerichts.

Zum Tatzeitpunkt war er «deutlich beeinträchtigt»

«Für das Gericht besteht kein Zweifel, dass sich die Tat wie in der Anklage beschrieben ereignet hat», sagt die Richterin. Beim Opfer seien noch gleichentags DNA-Spuren sichergestellt worden, «dort, wo Sie sich nach ihrer Aussage zu schaffen gemacht haben». Der Beschuldigte habe diesen Umstand nicht ansatzweise ausreichend erklären können. Er habe die Tat vorsätzlich begangen, indem er das Badezimmer verschloss und die Wasserhähne aufdrehte, damit das Personal keinen Verdacht schöpfte.

Seine Aussagen in den Einvernahmen und vor Gericht wichen voneinander ab. In der Strafzumessung sei berücksichtigt worden, dass der Mann, der an Schizophrenie leidet, zum Tatzeitpunkt «doch deutlich beeinträchtigt war», so die Richterin. Auch ein Gutachten hatte dem Täter eine mittelgradig verminderte Schuldfähigkeit attestiert. Demnach komme das Gericht zum Schluss, dass eine stationäre Behandlung geeignet ist. Es spreche für den Beschuldigten, dass er die Massnahme im April 2018 vorzeitig angetreten hat.

Mehrere Verfahrensfehler in der Untersuchung

In der ersten Einvernahme nach der Verhaftung im Juni 2017 hatte der Täter gesagt, er habe Sex mit der Frau gehabt. Später revidierte er die Aussage. Vor Gericht plädierte sein Strafverteidiger dafür, dass die Aussagen nicht verwendet werden dürften, weil die Einvernahme ohne Pflichtverteidiger stattfand. Die Staatsanwältin gab das Versäumnis zu.

Das Gericht gibt dem Verteidiger in dieser Sache recht, was am Entscheid aber nichts änderte. Daneben war es während der Untersuchung zu weiteren Verfahrensfehlern gekommen. So durfte ein erstes in Auftrag gegebenes psychiatrisches Gutachten nicht verwendet werden, weil der beauftragte Arzt gar nicht befugt war, Gutachten zu erstellen.

Auch in der Erstellung des zweiten, schliesslich verwendeten Gutachtens kam es zu Unsauberkeiten, wie die Richterin einräumt. Der Psychiater hatte dem Beschuldigten vorgehalten, bei der Geschädigten seien Spuren seines Spermas sichergestellt worden, was aber nicht stimmte.

Täter will seinen Anwalt wechseln

Die nun angeordnete stationäre Massnahme kann nach fünf Jahren wenn nötig verlängert werden, auch mehrmals. Zur Anwendung kommt der bekannte Artikel 59 des Strafgesetzbuches. Weil der Täter damit theoretisch sein ganzes Leben lang weg­gesperrt werden könnte, wird die Massnahme auch kleine Verwahrung genannt.

Der Täter hat nach dem Urteil angekündigt, seinen Verteidiger zu wechseln. Ob er das Urteil weiterzieht, ist nicht bekannt. (Landbote)