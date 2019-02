Peking wollte «im Detail» wissen, in welche Technologie es investiert

Ihr Ziel war ein Treffen im Rahmen der neuen Plattform «China-Switzerland Innovative Strategic Partnership» vor knapp einem Monat in Zürich, quasi zum Auftakt des World Economic Forum in Davos. Doch die 35-köpfige Delegation aus China nahm sich am Vormittag auch Zeit für eine Visite in Winterthur. Was hier entwickelt wird, interessiert auch die Regierung der zweitgrössten Wirtschaftsmacht der Welt. In diesem Fall die Technologie der neusten Generation der «X-Diesel- und DF-Dual-Fuel-Zweitaktmotoren» von Winterthur Gas & Diesel (Win GD). Diese wurden am Win-GD-Hauptsitz beim Hauptbahnhof entwickelt und werden unter anderem auch in der Win-GD-Halle an der Sulzerallee getestet.

Der WinGD-2-Takt-Motor der neuen Generation. Video: WinGD

Win GD ist seit vier Jahren faktisch in chinesischer Hand. Die staatliche China State Shipbuilding Cooperation (CSSC) hält die Mehrheit an dem Joint Venture mit Wärtsilä (siehe Infobox). Peking hat also massgeblich in die neuste Generation von Schiffsmotoren investiert. Folgerichtig führte die chinesische Vizeministerin für Industrie und Informationstechnologie die Winterthurer Delegation an, um sich vor Ort die neue Technologie demonstrieren zu lassen. Mit ihr will Win GD die Hochseeschifffahrt ökologischer machen und auf Energieeffizienz trimmen. Denn viele Containerschiffe treiben ihre Dieselmotoren heute billigem, aber besonders dreckigem Schweröl an. Ihre Umweltbilanz ist miserabel. Gegen 3 Prozent des weltweiten CO2-Ausstosses (etwa 1 Milliarde Tonnen pro Jahr), 13 Prozent der Schwefeldioxide und 15 Prozent der Stickoxide gehen auf die Hochseeschifffahrt zurück.

Containerschiffe müssen grüner fahren

Per Anfang 2020 senkt die Internationale Seeschifffahrts-Organisation die Grenzwerte für den Ausstoss von Stickoxiden massiv, in Gebieten wie der Nord- und Ostsee oder entlang der US-Küstengewässer um das Zwei- bis Fünffache, je nach Motorenleistung. Zudem wird der maximale Schwefelgehalt in Schweröl von 3,5 auf 0,5 Prozent reduziert. Die Reedereien stehen vor der Wahl: Entweder sie waschen mit sogenannten Scrubbern das Schwefeldioxid aus dem Abgas heraus oder sie stellen auf schwefelarmen, aber 50 Prozent teureren Kraftstoff um oder drittens: Sie setzen voll auf Flüssigerdgas, das ohnehin kaum Schwefel enthält.

Der schwedische Öl-Tanker «Ternesund» ist das erste Schiff, das von einem WinGD-2-Takt-Motor der neuen Generation angetrieben wird. Bild: WinGD

Auf Flüssigerdgas setzt auch Win GD mit seiner neuen Generation von X-DF-Motoren. DF steht zwar für Dual Fuel, also Doppeltreibstoff. Sie werden aber nur im Ausnahmefall von Diesel angetrieben und sind für die mittel- bis mega grossen Tanker, Handels- und Containerschiffe oder Flüssiggastransporter ausgelegt. Die Zweitakter funktionieren mit Niederdruck. Gemäss Win GD konkurrenzlos ist, dass besonders wenig Flüssigbrennstoff eingespritzt werden muss, um das komprimierte Luft-Gas-Gemisch im Brennraum zu entzünden. Unter dem Strich unterbieten die X-DF-Motoren die strengeren Grenzwerte bereits deutlich. 30 Prozent weniger CO2, 85 Prozent weniger Stickoxide, 99 Prozent weniger Schwefeloxide und 95 Prozent weniger Russ im Vergleich zu einem Dieselmotor versprechen die Winterthurer in einem Werbevideo. «Bei den Zweitaktmotoren sind wir mit dieser Technologie weltweit führend», sagt Win-GD-CEO Klaus Heim. Letztes Jahr wurde seine Firma für ihre klimafreundlichere Technologie an einer Fachkonferenz ausgezeichnet.

Beeindruckt vom Test war offenbar auch die chinesische Delegation. «Sie zeigten sich sehr interessiert und stellten viele detaillierte Fragen», sagt Win-GD-Sprecherin Anna Garcia.

Fast 200 Bestellungen der neuen Motorengeneration

2016 bestand der erste X-DF-Zweitakter die Typenprüfung und konnte an eine schwedische Reederei ausgeliefert werden. Seither gingen offenbar über 180 weitere Bestellungen ein.

Dennoch ist gut möglich, dass Win GD mit seiner sparsamen Motorengeneration erst mittelfristig das grosse Geschäft macht. Die Zweitakter werden vor allem in neuen Schiffen verbaut. Die Hochseeschifffahrt hat aufgrund von Überkapazitäten und tiefer Auslastung schwere Krisenjahre hinter sich. Viele Reedereien gingen bankrott oder verfügen kaum über finanzielle Reserven, um ihre Flotten ökologisch aufzurüsten. In einer Umfrage gaben drei von vier Reedereien an, zunächst auf schwefelärmeren Treibstoff umstellen zu wollen. Doch das Potenzial bleibt riesig: Weltweit müssen sich gegen 70 000 Schiffe der neuen Norm anpassen. Und 90 Prozent des globalen Handels läuft über die Weltmeere. Das weiss man auch im Ministry of Industry and Information Technology in Peking, wo man mitentscheidet, ob weiterhin in den Standort Winterthur investiert wird. (Landbote)