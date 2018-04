Pirat schliesst sich SVP an

Marc Wäckerlin, einziger Gemeinderat der Piratenpartei, wird auf die neue Legislatur die Fraktion wechseln. Statt der GLP schliesst er sich der SVP an.

Laut Wäckerlin wird die Fraktion weiterhin nur SVP-Fraktion heissen, dafür ist er nicht an die Fraktionsmehrheit gebunden, kann also abstimmen wie er will. «Das war mir wichtig, ich möchte frei bleiben», sagt er.

«Für uns macht das Zusammengehen Sinn, weil wir in vielen Fragen übereinstimmen.»Daniel Oswald,

SVP-Fraktionspräsident

Wäckerlin war auch mit anderen Fraktionen im Gespräch, beispielsweise der FDP und der GLP. Doch letzlich habe es mit der SVP am meisten Übereinstimmung gegeben, insbesondere in Verkehrs- und Finanzfragen.

Eine Trennung in Freundschaft

Mit der GLP trenne er sich in Freundschaft und in Absprache. «Es wurde klar, dass sich durch einen Fraktionswechsel beide Seiten klarer positionieren können.» Die Trennung erfolge daher auch aus politischen und stragetischen Überlegungen.

SVP-Fraktionspräsident Daniel Oswald freut sich über die Ergänzung — wohl nicht zuletzt, weil der Pirat der SVP auch zusätzliche Kommissionssitze bringt. Das sei eine angenehme Nebenerscheinung, sagt Oswald, aber nicht ausschlaggebend. «Für uns macht das Zusammengehen einfach Sinn, weil wir in vielen Fragen übereinstimmen. Und jene Themen, die Wäckerlin anders sieht, sind für uns strategisch nicht so wichtig.» mif (mif)