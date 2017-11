Politische Rückendeckung für die Frackwoche

Keine Musik mehr und Bierverbot auf dem Campus bis 18 Uhr: Diese neuen Regeln will die ZHAW dem traditionellen Absolventenanlass, der Frackwoche, nächstes Jahr auferlegen und bringt die Studierenden damit in helle Aufruhr. Sie fürchten, so könne keine Feststimmung mehr aufkommen und die Einnahmen der Feierlichkeiten, die zum grössten Teil aus den Bierverkäufen stammen, würden wegbrechen. Jetzt beschäftigt der beliebte Brauch, den es seit 1925 gibt, auch die Politiker. Der Winterthurer SP-Kantonsrat Rafael Steiner hat ein dringliches Postulat verfasst, seine Winterthurer Fraktionskollegen Andreas Daurù und Susanne Trost haben es unterschrieben. Es trägt den klingenden Titel «Frackwoche nicht in Vorschriften ersäufen». Steiner hebt die identitätstiftende Rolle des Anlasses hervor. Die Frackwoche sei für alle Studierenden, auch in anderen Departementen, ein wichtiger Termin im Jahreskalender, trage viel zum Zusammenhalt bei und sei als Werbemassnahme für die School of Engineering wohl wirksamer als teure Plakatkampagnen.

Steiner, der selbst am Departement Wirtschaft der ZHAW studiert hat, betont, die Frackwoche sei bereits früher beschnitten worden. Bei der Bologna-Umstellung im Jahr 2008 sei sie um einen Tag reduziert worden und dauere heute nur noch 3,5 Tage. Es möge sein, dass während dieser Tage die Unterrichtsqualität einzelner Dozenten beeinträchtigt werde. «Dies ist aufgrund der doch sehr kurzen Zeitdauer und der fast 100-jährigen Tradition und der Wichtigkeit der Frackwoche aber hinzunehmen.»

Im Postulat, das im Kantonsrat voraussichtlich am übernächsten Montag behandelt wird, wird der Regierungsrat aufgefordert, sich bei der ZHAW-Leitung für den Erhalt der Frackwoche in der heutigen Form einzusetzen, also in den Räumlichkeiten des Technikum und ohne verschärfte Auflagen. Begründung: «Es ist nicht Aufgabe des Kantons, erwachsenen Personen in bevormundender Art vorzuschreiben, wie sie ihren Abschluss zu feiern haben»

Mit dieser Bevormundungs-Kritik glaubt Steiner, auch bei anderen Parteien wie der FDP und SVP Unterstützer zu finden. Etwas Überzeugungsarbeit muss er noch leisten. «Ausserhalb Winterthurs ist die Frackwoche vielen kein Begriff», sagt er. Andere Ratskollegen sind irritiert: «Findest du das wirklich stufengerecht, dass sich jetzt der Kantonsrat mit diesem Thema befasst?», fragt Markus Schaaf (EVP, Zell) auf «Facebook». Support gibt es dafür aus der Winterthurer FDP. Gemeinderat Sven Magnusson hofft, dass sich die FDP-Fraktion dem Vorstoss anschliesst.

Gespräche Mitte Dezember

An der ZHAW selbst gibt es bisher keine Neuigkeiten. Der OK-Präsident der Frackwoche 2018, Mario Windler, sagt, es habe seit der Berichterstattung keine neuen Gespräche mit der Schulleitung gegeben. «Wir wollen uns erst einen festen Stand schaffen und die Unterstützung von Dozenten, der Studierendenorganisation VSZHAW und den Ehemaligen festigen», sagt er. Mitte Dezember werde das OK den Verantwortlichen der ZHAW das Grobkonzept präsentieren und die strittigen Punkte im Plenum ansprechen. (Landbote)