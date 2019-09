Politpromis in und unter der Stadt

Sight-Seeing der besonderen Art heute Nachmittag in der Innenstadt: Kantonsratspräsident Dieter Kläy (FDP), akutell der «höchste Zürcher», zeigt der Polit-Prominenz des Kantons Zürich seine Heimatstadt Winterthur.

Zum traditionellen Gesellschaftlichen Anlass des Kantonsrats sind alle 180 Mitglieder des Parlaments (mit Begleitung) sowie einige Vertreterinnen und Vertreter von kantonalen Organisationen und Betrieben eingeladen. Im Programm vorgesehen ist zuerst ein touristisches Programm mit Führungen durch Stadtarchiv und Stadthaus oder im Fotomuseum.

Aus der Kanalisation zum Galadinner

Kläy will den Gästen offenbar nicht nur die schönen Seiten der Stadt zeigen. Eine Gruppe geht auch in den Untergrund und erkundet den Lauf der Eulach durch die Stadt. Ob diese Führung beim heutigen nassen Wetter durchgeführt werden kann, ist allerdings nicht ganz sicher. Nicht dass die Politikerinnen und Politiker noch nasse Füsse bekommen.

Am Abend trifft sich die ganze Festgesellschaft dann im Casinotheater zum Galadinner. Dort wird - neben Gastgeber Dieter Kläy - auch Regierungsratspräsidentin Carmen Walker Späh (FDP) eine Rede halten. Ob ein Politiker in die Eulach fällt und was beim Bankett auf der Speisekarte steht: Der «Landbote» ist vor Ort und berichtet. (bä)