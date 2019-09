Polizei musste in vier Fällen ausrücken

Die Anzahl Anfragen ging von 76 auf 40 zurück. Braucht es die Extremismusfachstelle noch?

Urs Allemann: Ja, es braucht sie, aber die 80 Prozent-Stelle genügt, das ist so. 76 Anfragen hatten wir über eineinhalb Jahre gerechnet, insofern lassen sich die zwei Werte nicht vergleichen. Und sowieso machen die Beratungen den kleinsten Teil der Arbeit aus. Wesentlich mehr Zeit haben wir in Vorträge, in Kurse und ins Netzwerken investiert. Wir konnten gegen 300 Personen in der Stadt sensibilisieren, die mit dem Thema Extremismus in Berührung kommen, Lehrpersonen oder Sozial- und Jugendarbeiter zum Beispiel. Heute kann man sagen: Das Netzwerk funktioniert und wir haben Leute in verschiedenen Institutionen, die sich als Ansprechpartner zum Thema anbieten. So klären sich gewisse Fragen bereits vor Ort.

Der Umkehrschluss würde lauten: Je mehr Leute ihre Fachstelle kennen und mit offenen Augen unterwegs sind, desto mehr Fälle müssten auf ihrem Tisch landen.

Möglich ist, dass Angehörige und Privatpersonen, wie Vermieter eines Lokals, sich nach wie vor zu sehr vom Etikett «Extremismus» abschrecken lassen. Sie machen ja nur knapp die Hälfte der Anfragen aus. Dabei beraten und vermitteln wir ja nicht nur in Extremfällen wie Terrorismus, sondern auch bei anderen Formen von Extremismus. Zum Beispiel, wenn Kinder aufgrund fundamentalistischer Haltungen gezüchtigt werden.

Ist dieses Etikett auch ein Grund, warum der Fokus immer noch beim Islamismus liegt? Drei von vier Anfragen gingen in diese Richtung.

Wahrscheinlich. Zu Rechtsextremismus hatten wir nur drei Anfragen. Doch von der Anzahl Anfragen auf das tatsächliche Ausmass eines Phänomens zu schliessen, wäre ein Fehler.

Immerhin mussten Sie in vier Fällen wieder die Polizei einschalten, weil die «rote Linie» überschritten wurde.

Ja, sobald jemand an Leib und Leben bedroht oder gefährdet sein könnte, verständigen wir die Polizei. In einem Fall hatte sich ein junger Mann in einem Integrationskurs von seinen Rachegelüsten, einer Todesliste gesprochen und dass er plane, eine Waffe zu kaufen. Gemeldet bei mir hat sich dann die Kursleitung, und ich habe daraufhin die Polizei informiert. Diese hat den Fall geprüft und entschieden, eine sogenannte Gefährderansprache zu machen, bei der sie den Mann persönlich und direkt konfrontiert hat. Die Situation konnte entschärft werden, und der Mann wird weiterhin von einem Sozialarbeiter unterstützt.

Und die drei anderen Fälle?

Die waren vergleichbar, mehr kann ich dazu nicht sagen.

Die An'Nur-Moschee wurde vor gut zwei Jahren geschlossen. Wie gross ist der lokale Zirkel an Islamisten von damals heute noch?

Es sind rund 30 Gläubige mit salafistischem Gedankengut, soviel ich weiss. Ein Teil davon ist auf andere Moscheen ausgewichen, ein Teil praktiziert den Glauben vermutlich privat. Der grosse Anteil Gläubiger, die in der An’Nur-Moschee das Freitagsgebet besuchten, waren sowieso keine Fundamentalisten.

Wie sehr hat der mediale Fokus auf den religiösen Fundamentalismus auch die Islamophobie verstärkt?

Nach dem Attentat in Neuseeland, bei dem 51 Menschen getötet und 50 verletzt wurden, hat sich ein besorgter Präsident eines muslimischen Kulturvereins bei der Stadtpolizei informiert, wie es um die Sicherheit in Winterthur stehe. Auch wir stellen fest, dass die Hemmschwelle, Muslime, aber auch Juden, tätlich anzugreifen, gesunken ist. Zum Beispiel, indem muslimische Frauen beschimpft werden oder ihnen sogar das Kopftuch heruntergerissen wird. Wir haben über den Städteverband beim Bund jedenfalls vorgeschlagen, das Monitoring für solche An- und Übergriffe zu intensivieren und ein niederschwelliges Meldesystem einzurichten, auch für Fälle, die strafrechtlich nicht relevant sind.