Polizei verhaftet aggressiven Ladendieb

Kurz nach 14.15 Uhr erhielt die Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur am Mittwoch die Meldung, dass in einem Einkaufsgeschäft in der Winterthurer Altstadt ein Ladendieb mitsamt Deliktsgut das Geschäft verlassen habe. Wie die Stadtpolizei mitteilt, wurden unverzüglich alle verfügbaren Patrouillen informiert.

Dieb schlägt Polizisten ins Gesicht

Ein Quartierpolizist konnte wenig später den mutmasslichen Täter am Winterthurer Hauptbahnhof anhalten und festnehmen; er wurde dabei von einer Patrouille der Securitrans unterstützt. Gemeinsam brachten sie den Dieb mitsamt Deliktsgut (elektronisches Zubehör im Wert von über 100 Franken) zurück zum Händler.

Anlässlich der Tatbestandsaufnahme zeigte sich der Täter, ein 23-jähriger Somalier, unkooperativ und schlug einem Polizisten und einem Mitarbeiter der Securitrans ins Gesicht. Nach Abschluss der Aktenerstellung wurde der Täter der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt. (mst)