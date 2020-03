Polizei verhaftet zwei Räuber

Am Donnerstag hat die Polizei zwei mutmassliche Räuber festgenommen. Die jungen Männer bedrohten in der Winterthurer Innenstadt einen Mann und raubten ihm seine Bankkarten und seine Kopfhörer, heisst es in einer Mitteilung der Stadtpolizei.

Der Vorfall ereignete sich gegen 21.00 Uhr. Ein Mann meldete der Polizei, dass zwei Männer unter Androhung von Körpergewalt seine Bankkarten und seine Kopfhörer forderten. Daraufhin seien die zwei Täter mit dem Deliktsgut geflüchtet.

Falsche Personalien angegeben

Kurz vor 22.00 Uhr erhielt die Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur eine Meldung einer Patrouille der Transportpolizei, dass ihr am Zürcher Hauptbahnhof soeben zwei Männer aufgefallen seien, die falsche Personalien angaben. Bei der darauffolgenden Personenkontrolle der beiden Schweizer im Alter von 20 und 28 Jahren konnten zwei der geraubten Kreditkarten sichergestellt werden. Die beiden wurden festgenommen und zurück nach Winterthur gebracht. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Stadtpolizei Winterthur geführt. (far)