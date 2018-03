Protest mit Tausendernoten

Der Flyer, den Leandro Huber den angehenden Hebammen und Physiotherapeuten in die Hand drückt, sieht aus wie eine Tausendernote. 1000 Franken mehr könnte ihr Studium pro Jahr kosten, erklärt der Präsident der Studierendorganisation VSZHAW. Diese Forderung haben bürgerliche Politiker im Kantonsrat in einer Motion formuliert. An der ZHAW hält sich die Aufregung in Grenzen. Denn im Gegensatz zur ETH, wo eine Erhöhung um 500 Franken pro Jahr schon angekündigt ist, bleibt die Semestergebühr auch im neuen Studienjahr bei 720 Franken. «Die meisten Studierenden haben von dieser Debatte noch nichts mitgekriegt», sagt Huber. Mit seinen Vorstandskollegen verteilt er die ganze Woche an verschiedenen Standorten Gerstensuppe und Flyer. Über tausend Studierende wollen sie bis Ende Woche erreicht haben.

«Weniger Zeit fürs Studium»

«Wenn das Studium 1000 Franken mehr pro Jahr kosten würde, müsste ich noch mehr arbeiten», sagt der angehende Physiotherapeut Tim Bezemer, der als Masseur und Fitnesscoach jobbt. «Das ginge auf Kosten des Studiums – und der Freizeit. Wahrscheinlich müssten auch meine Eltern mich stärker unterstützen.» Sein Kollege Fabrizio Mognetti nickt. Günstig zuhause wohnen ist für ihn keine Option, sein Bündner Heimatdorf liegt sechs Fahrtstunden entfernt.

Dass der VSZHAW an der schweizweiten Protestwoche mitmacht, habe hauptsächlich zwei Gründe, sagt Präsident Leandro Huber. «Wir möchten Solidarität zeigen mit der ETH. Und wir möchten unsere eigenen Studierenden sensibilisieren darauf, in welche Richtung sich die politische Diskussion entwickelt.» Im Rahmen des Sparprogramms Leistungsüberprüfung 2016 will der Kanton zwischen 2017 und 2019 allein 100 Millionen Franken bei der Bildung sparen.

Der Regierungsrat ist dagegen

Die Motion der Kantonsräte Hans Peter Häring (EDU) und Rochus Burtscher (SVP), die für die Uni Zürich und die Fachhochschulen die besagte Erhöhung von 500 Franken pro Semester fordern, wird voraussichtlich im April im Kantonsrat behandelt. Der Regierungsrat empfiehlt, sie nicht zu überweisen. Eine Erhöhung, die über den Teuerungsausgleich hinausgehe, sei im Universitätsgesetz nicht vorgesehen. Auch das Fachhochschulgesetz müsste geändert werden. Zudem wird gewarnt, dass Studierende in andere Kantone ausweichen, sollte Zürich die Gebühren einseitig erhöhen. Umgekehrt empfängt der Kanton jährlich 266 Millionen Franken von anderen Kantonen, deren Einwohner hier studieren. Diese Vergütungen seien an eine Semestergebühr von maximal 1000 Franken gebunden – eine weitere Erhöhung wäre ein Nullsummenspiel.

Der VSZHAW gibt sich Mühe, nicht politisch anzuecken. Vom Initiativkomitee der schweizweiten Aktionswoche, das von ganz links kommt, distanziert sich Huber. «Wir sind als Studierendenorganisation politisch neutral. Uns geht es darum, eine Diskussion in Gang zu bringen.» Am Stand liegt darum auch ein Kommentar der «Neuen Zürcher Zeitung» auf, in dem von einer «Luxusdebatte» die Rede ist. Gemessen an den effektiven Kosten und am Nutzen für die Betroffenen, seien die Schweizer Studiengebühren «fast lächerlich gering» und auch künftig «kein wesentliches Hindernis». Auf dem Sorgenbarometer der Studierenden stünden die Studiengebühren tatsächlich nicht zuoberst, sagt Huber. «Sie sind aber ein Puzzleteil. Das grosse Problem sind die generell hohen Lebenskosten und der knappe Wohnraum.» (Landbote)