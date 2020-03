Püntiker im Ausnahmezustand

Nur kein böses Wort. Nichts ist Kurt Schäffler wichtiger. Der 73-Jährige kommt am Montag auf der Redaktion vorbei, um die Situation des Püntenpächtervereins zu erklären. Sie ist, einmal mehr, etwas delikat. Erst drei Jahre ist es her, da geriet der Verein, der über den sechs städtischen Püntenrevieren steht und über 2000 Mitglieder zählt, in einen gehässigen Richtungsstreit. Ein Mediator musste engagiert werden. Der langjährige Präsident Marcel Stutz trat zurück, sprach von einem Putsch, auf ihn folgte der rund 30 Jahre jüngere Dietmar Wolf, mit dem Versprechen, den Püntenpächterverein zu modernisieren.

Jetzt tritt Wolf am Ende seiner Amtszeit ab, und mit ihm drei weitere Vorstandsmitglieder. Das allein wäre Verwerfung genug. Nun aber verschiebt sich auch die ordentliche Nachfolgeregelung. Wegen des Corona-Virus hatte der Püntenpächterverein nämlich letzte Woche kurzfristig entschieden, seine auf den 6. März angesetzte Generalversammlung abzusagen und einstweilen auf den Sommer zu verschieben. Der Vorstand bliebe damit formell im Amt, aber mehrere Beteiligte wollen nicht mehr weitermachen.

Präsident auf Zeit

Hier kommt Kurt Schäffler ins Spiel. Der Präsident des Püntenreviers Töss versucht, in diesen turbulenten Zeiten alles zusammenzuhalten und mit weiteren Freiwilligen die Lücke im Vorstand zu füllen. Seit dieser Woche amtet er als Übergangspräsident des Püntenpächtervereins, so wie das im Vorfeld der abgesagten Generalversammlung geplant worden war. Schäffler will bis Ende Jahr im Amt bleiben und dann an einen Nachfolger übergeben. Einen Interessierten gibt es bereits, einen «Frischpensionierten», der zwischenzeitlich als Beisitzer an den Vorstandssitzungen teilnehmen will.

Auch eine im Januar 2020 von den Delegierten beschlossene Reform wird Schäffler in seiner kurzen Zeit umsetzen: Die Revierpräsidenten werden neu im Vorstand des Püntenpächtervereins einsitzen. Damit wächst dieser von bisher 4 auf 10 Personen an. Dadurch, so die Überzeugung Schäfflers, könne die Kommunikation verbessert und die Arbeitslast besser verteilt werden. In diesen zwei Punkten sieht er auch den Hauptgrund für die Probleme der letzten Jahre. Die Arbeitslast der Püntenfunktionäre, alles Freiwillige im minimal entschädigten Ehrenamt, sei gewaltig. «Wenn jemand berufstätig ist, kann er das kaum bewältigen.»

Der Aufbau professioneller Strukturen aber wäre mit steigenden Kosten verbunden und würde Leute vom Püntenwesen ausschliessen, so Schäffler. «Wir haben heute schon einige, die die 300 bis 400 Franken Jahresbeitrag nicht auf einmal bezahlen können oder die wir betreiben müssen.» Viele Püntiker seien Pensionäre, da hätten einige nicht mehr so viel Geld zur Verfügung wie zu Zeiten der Berufstätigkeit.

Unter Beobachtung

Mit der aktuellen Situation hat Schäffler alle Hände voll zu tun. Wie er die Lage schildert, klingelt sein Telefon. «Frag mal die im Rosenberg, die haben so ein Lastwägeli», sagt er und entschuldigt sich: «Das war dringend.» Dann wechselt er die Batterie seines Hörgerätes aus. Schäffler trägt je eines auf jeder Seite, mit versetzten Batteriezyklen. «So höre ich immer mindestens auf einem Ohr.» Der 73-Jährige ist gut organisiert. 31 Jahre diente er in der Winterthurer Berufsfeuerwehr. Mit 63 wurde er frühpensioniert, und so zum Püntiker.

Auf das Coronavirus hat er organisatorisch bereits reagiert. Was immer gehe, erledige er per Telefon und übers Internet, Vorstandsversammlungen gebe es einstweilen nur noch, wenn es wirklich notwendig sei. Alternativ entscheide eben ein kleines Gremium, er selbst, die Pachtlandverwalterin des Vereins und der Püntenzuständige der Stadt Winterthur, der die vom Verein verwalteten Pünten allesamt gehören.

Dass er als Übergangspräsident formell nicht legitimiert ist, ist Schäffler bewusst. Er will darum umso offener und aktiver kommunizieren und sobald möglich ordentlich die Nachfolge regeln. Die Stadt ist über die Lage im Bild, wie Erich Dürig, Bereichsleiter Immobilien bestätigt. Sie toleriert die Interimslösung. «Wir verfolgen die Entwicklung aber mit sehr wachen Augen.» Es gehe jetzt darum, den Verein möglichst rasch wieder in ordentliche Bahnen zu lenken. Das will auch Schäffler und wiederholt: Nur kein böses Wort.