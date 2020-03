Rapperin Loredana lässt sich vom LaPergola bekochen

Es ist nur eine unscheinbare Notiz unterhalb des neusten Songs von Loredana auf Youtube. Catering: Restaurant La Pergola (Winterthur) heisst es dort. Auf Anfrage bestätigt Mentor Desku, Leiter des La Pergola, den Besuch der Rapperin und ihrer Crew. «Loredana drehte am Sonntag ein Video für ihren neusten Song im Teuchelweiher», erzählt Desku, «ihr Produzent hat uns angefragt und wir öffneten für sie die Küche –ausnahmsweise.» Denn normalerweise ist das La Pergola am Sonntag geschlossen, am Fasnachtswochenende sowieso.

Loredana, die Ende Februar den Swiss Music Award für den Best Breaking Act erhielt, ist vor allem in Deutschland eine feste Grösse in der Rapszene. Auf Instagram hat die gebürtige Luzernerin über 2,5 Millionen Follower, ihre Songs wurden 2019 auf Spotify mehr als 280 Millionen Mal gestreamt. Damit ist Loredana die mit Abstand erfolgreichste Schweizer Musikerin.

Gekocht hat Desku und sein Team übrigens Lasagne und «Penne al arabiatta». Dem Vernehmen nach mag Loredana die scharfe Tomatensauce sehr.