Rat schaltet sich in Rückstellungsstreit ein

Alle Parteien würdigten gestern den Gewinn von 56 Millionen in der Rechnung 2017, erinnerten aber zugleich daran, dass Einmaleffekte im Umfang von rund 42 Millionen Franken das Ergebnis erst möglich machten.Im Mittelpunkt der Diskussion stand aber die Frage, ob die Stadt die Rückstellungen der Pensionskasse per Ende des letzten Jahres hätte reduzieren müssen. Die Finanzkontrolle (Fiko) hatte nämlich in ihrem Tätigkeitsbericht festgehalten, die Pensionskassen-Rückstellungen der Stadt seien um 59 Millionen Franken überbewertet. Stadträtin Yvonne Beutler (SP) hatte sich in der Folge gewehrt und erklärt, der Stadtrat habe auf eine Anpassung verzichtet, um ein Rückstellungs-Pingpong zu verhindern.

Tobias Brütsch (SVP) nannte den Verzicht, die Rückstellungen anzupassen, «einen Tolggen im Reinheft». Die Reserven seien unzulässig, die Rechnung nicht transparent. Er verwies sogar auf den Postauto-Skandal, bei dem es auch an Transparenz gemangelt habe. «Das Kommunikationsverhalten von Stadträtin Yvonne Beutler ist ein Affront gegenüber der Fiko und dem Parlament», befand er. Die SVP stelle deshalb einen Ablehnungsantrag für die Ziffern 1 und 4 der Weisung.

Dieser Ablehnungsantrag wurde zwar von keiner anderen Partei unterstützt und fand auch keine Mehrheit. Kritik für den Stadtrat gab es aber auch von andern Parteien. Urs Hofer (FDP) kritisierte vor allem, dass der Streit zwischen Sandra Berberat, der Leiterin der Finanzkontrolle, und Beutler in der Öffentlichkeit ausgetragen worden sei.

Die CVP zeigte sich unzufrieden darüber, dass die Fiko öffentlich infrage gestellt worden sei. «Das befremdet, wir stehen hinter der Fiko», sagte Iris Kuster. Der HRM2-Rechnungsstandard verlange, dass man die tatsächlichen finanziellen Verhältnisse per Ende Jahr abbilde. «Daran muss sich der Stadtrat halten. Die Bevölkerung kann schon nachvollziehen, dass es da auch Schwankungen gibt. Aber es geht um die Glaubwürdigkeit.»

«Trötzeln unangemessen»

Urs Glättli (GLP) fand ebenfalls, die Finanzkontrolle sei unabhängig und deren Empfehlungen seien zu befolgen. «Das Trötzeln des Stadtrats ist unangemessen.» Michael Gross (SVP) befürchtete zudem, der Stadtrat habe aus politischen Gründen im Hinblick auf die Pensionskassensanierung an hohen Rückstellungen festgehalten: «Man sagte sich wohl, was man schon hat, das hat man.»

Roland Kappeler (SP) dagegen stärkte seiner Stadträtin den Rücken. Die Fiko komme letztlich zum Schluss, dass die Rechnung abzunehmen und dass nicht gemauschelt worden sei. «Der Vergleich mit dem Postauto-Skandal ist jenseits.» Zudem gelte es bei den Rückstellungen eine bestmögliche Schätzung vorzunehmen, unter Berücksichtigung wahrscheinlicher Ereignisse in der Zukunft. Das habe der Stadtrat getan.

Yvonne Beutler (SP) sagte, sie bedaure es, dass das gute Rechnungsergebnis getrübt werde durch die Diskussion um die Rückstellungen. «Ich möchte betonen, dass die Fiko keine Korrektur verlangt. Sie bemängelt nur eine fehlende Bemerkung im Rechnungsanhang.» Eine Kritik zuhanden der Fiko konnte sie sich nicht verkneifen: «Im ersten Entwurf des Berichts war der Anhang noch kein Thema. Der Hinweis kam sehr spät.» Zudem hielt sie erneut fest, dass sie das eingeschränkte Prüfungsurteil für unverhältnismässig halte.

Zum Vorwurf, der Streit sei öffentlich ausgetragen worden, sagte Beutler: «Wir hatten kein Interesse an Öffentlichkeit, aber wir nahmen auf eine entsprechende Medienanfrage Stellung. Es steht nirgends, dass der Stadtrat zu allem, was die Fiko feststellt, Ja und Amen sagen muss.» Zudem habe man die meisten Empfehlungen umgesetzt, «aber wir dürfen auch kritisch hinterfragen». Sie wünsche sich, dass die Fiko künftig den Stadtrat stärker unterstütze: «Die Fiko sollte nicht gegen die Verwaltung und den Stadtrat arbeiten.» Den Vorwurf, aus politischen Gründen an den Rückstellungen festgehalten zu haben, wies sie zurück. «Wir taten das, was der HRM2-Standard vorschreibt.»

Der Gemeinderat nahm in der Folge Rechnung und Geschäftsbericht klar ab, ebenso den Tätigkeitsbericht der Fiko. Alle Parteien verdankten den Bericht. «Es ist wichtig, dass wir eine Fiko haben mit Zivilcourage», sagte etwa Daniel Oswald (SVP). Barbara Huizinga (EVP) äusserte leise Kritik. Sie regte an, die Fiko solle Unstimmigkeiten künftig diskutieren, bevor der Bericht erscheine.

«Feststellungen benennen»

Abschliessend nahm auch die Leiterin der Finanzkontrolle, Sandra Berberat, kurz Stellung. Sie nehme die Anregungen gerne mit. Sie sei aber der Meinung, dass es eine transparente Stadtverwaltung brauche. «Wenn wir Feststellungen machen, benennen wir diese auch. Und wir unterstützen den Stadtrat stark das ganze Jahr hindurch.» ()