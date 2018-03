Raub im Tössfeld aufgeklärt

Anfang März 2018 wurde im Tössfeldquartier ein Mann ausgeraubt. Kurz darauf fand Diensthund «Flash» das Deliktsgut. Inzwischen konnten die beiden Tatverdächtigen festgenommen werden, teilt die Stadtpolizei Winterthur mit.

Am 3. März wurde ein 28-jähriger Mann von zwei unbekannten Tätern im Quartier Tössfeld mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Wenig später fand Diensthund «Flash von der Lozidelle» das Deliktsgut beim Bahnhof Töss.

Die weiteren Ermittlungen der Stadtpolizei Winterthur führten schliesslich zu zwei tatverdächtigen jungen Männern. Fahnder erkannten einen von Ihnen am 15. März in der Innenstad und nahmen ihn fest. Der zweite Tatverdächtige konnte tags darauf verhaftet werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die beiden 18-jährigen Schweizer sind geständig. Sie wurden der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt.