Reformierte sollen an der Urne entscheiden

Die reformierte Zentralkirchenpflege (ZKP) der Stadt Winterthur hat über das weitere Vorgehen zu einer allfälligen Fusion der sieben städtischen Kirchgemeinden entschieden. Grundlage war ein Bericht, den eine Kommission aus Delegierten aller Kirchgemeinden seit 2017 erarbeitet hatte.

Dieser skizziert zwei mögliche Modelle: dass aus den sieben Gemeinden eine Einheitsgemeinde wird oder dass man den Stadtverband stärkt und mit den sieben Einheiten bestehen lässt. «Es war eine sehr emotionale Diskussion», sagt ZKP-Präsidentin Verena Bula. Nun stehen drei Urnenabstimmungen bevor. Zuerst müssen die Reformierten am 19. Mai über eine Änderung des Verbandsstatuts befinden.

«Die Bedürfnisse der Mitglieder

sind häufig nicht mehr an einzelne Gemeinden geknüpft.»

David Hauser

Mitglied ZKP und

Kirchenpflege Veltheim

Dieses lässt in der jetzigen Form nur Abstimmungen über finanzielle Angelegenheiten zu. Bereits der Entscheid über diese erste Urnenabstimmung fiel in der ZKP mit 9 zu 8 Stimmen knapp aus. Sagt eine Mehrheit der Stimmberechtigten und der Kirchgemeinden Ja, so kommt es im Frühjahr 2020 zur Urnenabstimmung darüber, ob der Vorstand des Stadtverbands der reformierten Kirchgemeinden der Stadt Winterthur das Modell Einheitsgemeinde im Detail erarbeiten soll oder nicht.

«Dafür braucht es die Kraft der ganzen Kirche»

Fällt auch diese zweite Abstimmung zugunsten der Fusion aus, so wird eine Fusionsvorlage erarbeitet, über die dann die dritte Abstimmung stattfindet. «Das kann noch Jahre dauern», sagt Bula. Die Abstimmung über den Richtungsentscheid im Frühling 2020 war vorerst für Ende 2019 geplant. Die Kirchgemeinde Oberwinterthur beantragte die Verschiebung, weil der zeitliche Rahmen sonst zu eng sei.

Dass in den Kirchgemeinden verschiedenste Meinungen zirkulieren, war auch schon vor zwei Jahren so, als man eine Kommission mit einem Bericht zur Ausgangslage zu den zwei Modellen beauftragte. Damals waren Töss, Stadt und Wülflingen für eine Fusion, Seen und Oberwinterthur dagegen und Veltheim und Mattenbach traten vermittelnd auf.

«Ich finde es gut, dass nun die Kirchenmitglieder über die künftige Entwicklung der Kirche in Winterthur entscheiden können», sagt David Hauser, Mitglied der ZKP und der Kirchenpflege Veltheim. Nun habe man ein Jahr lang Zeit, um mit den Kirchgemeindemitgliedern die zwei Modelle zu diskutieren. Aus seiner Sicht könnte man als Einheitsgemeinde den heutigen Herausforderungen besser begegnen. Vor allem die Entwicklung der Kirche in den neu gebauten Quartieren könne man nicht den einzelnen Gemeinden überlassen. «Da braucht es die Kraft der ganzen Kirche.»

Wichtige Fragen der Zukunft würden auch die Liegenschaften betreffen, etwa das Kirchgemeindehaus Liebestrasse oder die Kirche Rosenberg. «Das kann man nur gemeinsam anpacken.» Zudem seien die Bedürfnisse der Mitglieder heute häufig nicht mehr an einzelne Gemeinden geknüpft und entsprechend könnte man diese Anliegen als Einheitsgemeinde besser abholen.

Verena Bula muss ZKP-Präsidium abgeben

Ein weiteres Traktandum der ZKP-Sitzung betraf einen Antrag der Kirchgemeinde Stadt, das Präsidium der Zentralkirchenpflege vom Präsidium des Verbandsvorstandes zu trennen. Gemäss dem neuen Gemeindegesetz, das seit Januar 2018 gilt, müssen Zweckverbände wie der Stadtverband analog zu politischen Gemeinden geführt werden.

Demnach sei der Verbandsvorstand die Exekutive und die ZKP die Legislative, vergleichbar mit dem Gemeindeparlament, sagt Alfred Frühauf, Präsident der Kirchenpflege Winterthur-Stadt. Gemäss dem Gesetz über die politischen Rechte darf nicht dieselbe Person den Verbandsvorstand und die ZKP leiten. Bula erklärte sich bereit, das ZKP-Präsidium «auf den nächstmöglichen Termin» abzugeben. Voraussichtlich wird ein anderes Mitglied der ZKP das Präsidium übernehmen. Frühauf geht davon aus, dass der Wechsel des Präsidiums nach der Abstimmung im Mai erfolgt.

