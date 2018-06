Reto Struppan wir Chef des Finanzamtes

Der Stadtrat hat Reto Stuppan zum neuen Leiter des Finanzamtes der Stadt Winterthur gewählt. Er tritt am 1. Dezember 2018 die Nachfolge von Beat Holzer an, teilt die Stadt mit. Holzer tritt vorzeitig in den Ruhestand und wird die Stadtverwaltung Ende November 2018 verlassen.

Reto Stuppan ist 50 Jahre alt und wohnt in Wil (SG). Seit 2006 arbeitet Reto Stuppan bei der Stadt Wil als Leiter der Finanzverwaltung, zuvor war er unter anderem als Gemeinderevisor, Finanzverwalter und Ratsschreiber in verschiedenen Gemeinden tätig.

Zudem leitete er während mehrerer Jahre die Pensionskasse der Stadt Wil. «Aufgrund seiner langjährigen Berufserfahrung wie auch seiner Persönlichkeit ist er bestens geeignet, die verantwortungsvolle Tätigkeit als Leiter des Finanzamtes der Stadt Winterthur zu übernehmen», heisst es in der Mitteilung der Stadt. (far)