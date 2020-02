Riesenmaschine rollt mitten durch die Stadt

Ein Burckhardt-Mitarbeiter lässt seine Kinder auf den Tieflader klettern. Letzte Gelegenheit für ein Erinnerungsfoto. Nicht oft hat man die Gelegenheit vor 350 Tonnen Stahl auf Rädern zu posieren. Der grösste von Burckhardt Compression in Winterthur je gebaute Hyperkompressor liegt gut eingepackt auf dem 16-achsigen Sepzialanhänger. Heute Nacht geht das Ungetüm auf Reise. Gut 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Burckhardt sind gekommen, um der Maschine auf Wiedersehen zu sagen.

Der

«Achtung! Abstand halten!» Jetzt übernehmen die in Leuchtwesten gekleideten Männer der Transportfirma Welti-Furrer das Kommando. Mit tiefem Brummen startet der Zuglastwagen den Motor. Die Polizeieskorte, die zuvor den Riesentransport mit dem Messband nochmals kontrolliert hat, stellt die Warnlichter an. Es ist kurz nach 21 Uhr: Abfahrt.

Der Kompressor ist nun unterwegs quer durch die Stadt. Vom Industrieareal Oberwinterthur geht es via Seenerstrasse und Deutweg über die Tösstalstrasse zur Technikumstrasse, dann der Altstadt entlang und durch die Unterführung Zürcherstrasse nach Töss. Es ist mit Verkehsberhinderungen zu rechnen. Aktuelle Fotos finden Sie laufend hier.

Der Hyperkompressor wird erst per LKW an den Rheinhafen gebracht, per Rheinschiff geht es dann weiter nach Antwerpen und schliesslich per Seeschiff nach Shanghai. Damit das tonnenschwere Ding überhaupt per Lastwagen transportiert werden kann, benötigt es nicht nur ein Zugfahrzeug und ein Auflieger mit 16 Achsen, sondern auch zwei mit Ballast beladene Stossfahrzeuge, die mit Hilfe einer Schubhilfe das Zugfahrzeug anschieben.