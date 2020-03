Rieters schwarzes Jahr endet ohne rote Zahlen

Die schlechte Botschaft hatte Rieter schon Ende Januar überbracht: Im Geschäftsjahr 2019 war der Umsatz regelrecht zusammengebrochen, auf nur noch 780 Millionen (minus 29 Prozent). 42 Prozent weniger Neumaschinen wurden verkauft. Die Gründe: Der Handelskonflikt zwischen den USA und China, Überkapazitäten in verschiedenen asiatischen Ländern, politische Unsicherheiten in Indien, Rezession in der Türkei.

Trotzdem konnten die Winterthurer gestern einen stattlichen Betriebsgewinn von knapp 85 Millionen Franken vorweisen. Ohne den Verkauf des Firmenareals in Ingolstadt, der (vor Steuern) 94,5 Millionen Franken in die Kasse spülte, hätte allerdings ein Verlust von 9,5 Millionen resultiert. Dass es nicht mehr ist, liegt an dem rigorosen Sparprogramm: Weltweit baute Rieter über 500 Stellen ab, mehr als ein Zehntel der Belegschaft. Rechnet man Temporärstellen dazu, ist die Zahl fast vierstellig.

Keine weiteren Entlassungen in Winterthur geplant

Betroffen ist bekanntlich auch Winterthur, wo Ende Januar das Ende des Montagebetriebs angekündigt wurde, 87 Mitarbeiter müssen gehen. Die Konsultationsfrist läuft heute ab. «Weitere Sparmassnahmen sind am Standort derzeit nicht geplant», sagt CEO Norbert Klapper. Der «Rieter Campus», das neuen Forschungs- und Managementzentrum auf dem Areal in Töss, sei auf Kurs. Man warte auf die Baugenehmigung und wolle noch dieses Jahr loslegen.

2019 sei nicht nur für Rieter ein strubes Jahr gewesen. «Den Konkurrenten erging es nicht besser», sagt Klapper. Die Textilmaschinenbranche sei am Tiefpunkt des Konjunkturzyklus gewesen. Rieter habe darum kaum Marktanteile verloren. Trotz der harten Zeiten habe man sich nicht auf Preiskämpfe eingelassen, sagt Klapper. «Wir verkaufen Premium-Produkte und nehmen auch Premium-Preise. Wir verlieren lieber einen Auftrag, als die Preise zu senken.» Von diesem Selbstverständnis zeugt auch, dass Klapper mehrfach betonte, bei der Forschung und Entwicklung nicht zu sparen. Im übersättigten Spinnereimarkt würden nur dann neue Maschinen gekauft, wenn sie gegenüber den alten eine klare Einsparnis bringen. «Das ist der Grund, warum Rieter auf Innovationen setzt.»

Konferenz nur per Telefon, aber bisher kein Corona-Fall

Eine Unbekannte bleiben die Auswirkungen des Corona-Virus. Ausnahmsweise fand die gestrige Medienkonferenz nur per Telefonschaltung statt. «Wir haben auch firmenintern Reise- und Meetingsperren angeordnet», sagt Klapper. «Im Moment sind uns im Konzern aber keine Krankheitsfälle bekannt.» Die zwei Werke in China seien seit dem 10. und 14. Januar wieder in Betrieb.

Immerhin: Der wohl wichtigste Termin im Rieter-Kalender, die nur alle vier Jahre stattfindende Branchenmesse ITMA in Barcelona, war letztes Jahr noch vor Ausbruch des Virus über die Bühne gegangen. Klapper spricht von einer «sehr erfolgreichen» Messe für Rieter. Im vierten Quartal 2019 und im Januar und Februar hätten die Verkäufe dann auch stark angezogen. Allein aus einem Grossprojekt im ägyptischen Nildelta resultierten Aufträge im Wert von 210 Millionen Franken. Im laufenden Jahr könnte sich der Umsatz dank der «positiven Marktdynamik» darum wieder erholen, zumal der Auftragseingang 2019 sieben Prozent über dem Vorjahr lag.

Für die Rieter-Aktionäre ist eine Dividende von 4.50 Franken (letztes Jahr 5 Franken) beantragt, ein Kompromiss aus dem recht hohen Gewinn und dem schlechten Umsatz. Begeisterungsstürme löste das an der Börse nicht aus, aber aber die Aktie verlor auch nicht. Die Korrektur hat längst stattgefunden. Seit Jahresbeginn verlor die Rieter-Aktie knapp einen Viertel an Wert.