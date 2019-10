Roli Isler tritt als Stadtammann und Betreibungsbeamter zurück

Roland Isler tritt per Ende April 2020 als Stadtammann und Betreibungsbeamter des Kreises Winterthur-Stadt zurück. Wie der Stadtrat mitteilt, hat er davon mit Bedauern Kenntnis genommen.

Isler (62) blickt auf eine 23 jährige Laufbahn in diesem Amt zurück. Erstmals wurde er 1997 gewählt und seither alle vier Jahre durch die Stimmbevölkerung bestätigt. «In dieser Zeit hat er die Aufgabe mit seiner Persönlichkeit geprägt und ein zugängliches, effizientes Amt aufgebaut», schreibt der Stadtrat in einer Mitteilung.

Nachfolgeregelung

Die Ersatzwahl wird gemäss dem Vorverfahren über Mehrheitswahlen im grossen Gemeinderat durchgeführt. Auch eine stille Wahl ist möglich.

Sollten die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sein, findet die Ersatzwahl an der Urne am 9. Februar 2020 mit einem leeren Wahlzettel und einem Beiblatt mit allen Kandidierenden statt. Ein allfällig notwendiger zweiter Wahlgang würde am 17. Mai 2020 durchgeführt. (huy)