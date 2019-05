Rostiges Schulhaus wird vor dem geplanten Abriss noch teuer saniert

Rosthaufen nennt man das Schulhaus Wallrüti in Oberwinterthur landläufig, und der Rost macht dem erst gut 40-jährigen Haus tatsächlich zu schaffen – nicht aber so sehr, dass in diesem Bereich Sofortmassnahmen nötig wären. Laut der Untersuchung eines Ingenieurbüros haben «die festgestellten Korrosionsschäden noch keinen massgeblichen Einfluss auf die Tragsicherheit der Haupttragstruktur». Es müssen aber schnell Massnahmen zur Erhöhung des Brandschutzes und der Erdbebensicherheit ergriffen werden, raten die Experten.

Laut einer gestern publizierten Mitteilung will der Stadtrat diese Massnahmen ergreifen und aus einem neuen, für gebunden erklärten Kredit über 195000 Franken finanzieren. Dass diese Meldung in der Woche vor der Abstimmung über einen Ersatzbau veröffentlicht wird, ist laut Stadtrat Jürg Altwegg (Grüne) ein Zufall. Der Stadtratsentscheid sei letzte Woche gefallen, sagt er auf Nachfrage, und solche würden jeweils so schnell wie möglich kommuniziert. «Und wenn wir bis nach der Abstimmung gewartet hätten, wäre das ja auch nicht gut gewesen.» Altwegg geht davon aus, dass dies keine Auswirkungen auf das Abstimmungsergebnis vom Sonntag habe, «die Sofortmassnahmen sind ja so oder so nötig.» Der Auftrag an das Ingenieurbüro Baertschi Partner Consulting in Ehrendingen sei gegen Ende letzten Jahres erteilt worden, dessen Empfehlungen seien kürzlich beim Stadtrat eingegangen.

Grosse Klebestreifen im Treppenhaus

Laut der Mitteilung müssen nun «die Mauerwerkswände gesichert» werden, was gemäss Altwegg bedeutet, dass eine Art grosse Klebestreifen auf dem weissen Kalksandstein, unter anderem in den Treppenhäusern, angebracht werden. Diese sollen verhindern, dass der Stein bei einem sehr starken Erdbeben umkippen und in die Gänge fallen würde. Die provisorische Erdbebensicherung wird demnach gut sichtbar sein, allerdings nur im Innern des Gebäudes. Für den Brandschutz wird eine konventionelle Brandmeldeanlage eingebaut – eine solche gibt es tatsächlich bisher nicht, wie der Stadtrat bestätigt. «Seit der Bauzeit in den 70er-Jahren haben sich die Anforderungen geändert», kommentiert Altwegg. Ein dritter Punkt: Teilweise sind in den Schulzimmern die Böden übermässig stark belastet, weil viele Schränke, Bücher und schweres Papiermaterial zu nahe beieinander stehen. Laut der Expertenempfehlung braucht es darum eine «Anpassung der Nutzung an die zulässigen Lasten». Das Problem sei schon bekannt gewesen und werde angepackt, so Altwegg.

Zum genehmigten Betrag von knapp 200000 Franken sagt der Stadtrat, die Notmassnahmen seien nicht gratis, jedoch hätte der Betrag viel höher gelegen, wenn die gravierenden Rostschäden eine Notsicherung der gesamten Tragestruktur nötig gemacht hätten.

Gemäss den Behördenangaben zur Abstimmungsvorlage vom Sonntag muss das Schulhaus Wallrüti abgerissen werden, weil es grundlegende statische und bauliche Mängel aufweist. Geplant war eigentlich, das Schulhaus zwischen 2007 und 2009 zu sanieren, doch zeigte sich bereits in der ersten Etappe, dass eine Renovation aufwendiger und teurer würde als geplant. 2008 beschloss der Stadtrat den Abbruch, zwischenzeitlich wurde noch diskutiert, ob der Bau schützenswert sei oder nicht. Der geplante Ersatzbau für 28,4 Millionen Franken gibt wegen der auffälligen Architektur zu reden: Nur von aussen erschlossen, kommt er ganz ohne Gänge aus.

«Bei Schülern wollen wir gar kein Risiko eingehen»

Es sei «unschön», nochmals Geld in ein Schulhaus zu stecken, das aller Wahrscheinlichkeit nach bald abgerissen werde, sagt Stadtrat Altwegg zum bewilligten Kredit. Jedoch dauere es immerhin noch drei Jahre, bis das neue Schulhaus stehen könnte. «Und bei den 180 Schülern wollen wir gar kein Risiko eingehen.» (Landbote)