Rücktrittswelle im Gemeinderat nur ein Jahr nach der Wahl

Am nächsten Montag startet die Legislatur 2019/20. Doch schon vor Ablauf der ersten Amtszeit ist bereits jeder fünfte Sitz neu besetzt, oder der Wechsel ist zumindest angekündigt. Dies ist auch im Vergleich zu früheren Jahren viel. Nach der Wahl 2010 waren nach etwas mehr als einem Jahr acht Parlamentarierinnen und Parlamentarier zurückgetreten, 2014 sieben. In dieser Legislatur sind es fast doppelt so viele. Auffällig diesmal ist zudem, dass es nicht nur Altgediente waren, die sich aus dem Ratsbetrieb zurückzogen. Fünf der Zurückgetretenen waren weniger als zwei Jahre im Rat.

Wahl in anderes Amt

Ein Grund für Rücktritte nach einem Jahr sind jeweils die Kantonsratswahlen, die rund ein Jahr nach den Gemeinderatswahlen stattfinden. Tatsächlich gehen drei Rückzüge auf das Konto neu gewählter Kantonsrätinnen: Carola Etter-Gick (FDP) und Katrin Cometta (GLP) haben ihren Rücktritt angekündigt, Renate Dürr (Grüne) hat sich bereits zurückgezogen.

Eine kleine Umfrage zeigt ganz unterschiedliche Gründe für die Rücktritte. Die SP beispielsweise musste bereits drei Rücktritte vermelden, zwei davon von erst 2018 Neugewählten. SP-Präsident Felix Steger, der selber im Juli aufhört, sagt, Rücktritte nach kurzer Zeit seien zwar bedauerlich, liessen sich in einem Milizsystem aber nicht verhindern. «Man kann niemandem einen Vorwurf machen, dass er berufliche oder persönliche Wege verfolgt, die von Winterthur wegführen.» Steger tritt eine Stelle in Taiwan an, und Parteikollege Deniz Cetin ist aus Winterthur weggezogen. Vorgaben zur Verweildauer im Rat gibt es laut Steger bei der SP nicht, grundsätzlich habe die Partei aber schon den Wunsch, dass Amtsträger eine bis zwei Legislaturen im Rat bleiben.

Weniger als fünf Jahre

Aktuell liegt die durchschnittliche Verweildauer im Rat bei weniger als fünf Jahren. Dass der Schnitt nicht tiefer liegt, ist auch drei Männern zu verdanken, die sei mehr als zwölf Jahren dabei sind: Der Amtsälteste ist Silvio Stierli (SP), gefolgt von David Berger (AL) und Felix Helg (FDP).

«Wer nie richtig Zeit fand, sich in die Dossiers einzuarbeiten, und auch nicht in einer Spezialkommission sitzt, wird wohl eher schneller wieder aufhören.»Urs Hofer (FDP)

Die Rücktritte verteilen sich recht gleichmässig auf die Parteien. Bei den Kleinparteien Piraten, EDU und AL änderte sich nichts. Auch die EVP ist noch in gleicher Besetzung. Alle anderen Parteien mussten jedoch Wechsel hinnehmen. Bei den Grünen gaben gleich drei von fünf Gewählten ihr Amt wieder ab, ebenso bei der FDP und der SP. Bei der SVP gab es zwei Rücktritte, bei GLP und CVP je einen.

Zwei Routiniers, drei Neue

Am wenigsten Ratserfahrung kann derzeit die CVP vorweisen. Im Schnitt sind die Mitglieder zwei Jahre im Amt. Da die CVP jedoch nur drei Ratsmitglieder hat, ist diese Zahl nicht so aussagekräftig. Die Grünen müssen aktuell ebenfalls auf ein eher unerfahrenes Team zählen. Die Verweildauer der aktuellen Räte liegt bei weniger als vier Jahren. Den Durchschnitt nach oben ziehen Reto Diener mit zehn und Christian Griesser mit acht Jahren. Die Partei mit den im Schnitt erfahrensten Kräften ist die GLP. Sechs Jahre sind ihre Gemeinderäte im Schnitt im Amt.

Rücktritt dank Erfolgen

Bei den Grünen war laut Fraktionspräsident Christian Griesser nicht zuletzt der Erfolg bei den kantonalen Wahlen ausschlaggebend für einzelne Rücktritte. Daneben habe es aber auch Rückzüge aus privaten Gründen gegeben. Gabriela Milicevic und Doris Hofstetter hätten sich entschieden, ihre Schwerpunkte zu verändern und sich aus der aktiven Politik zurückzuziehen. Vorgaben, wie lange jemand im Amt verbleiben sollte, kennen die Grünen nicht.

«Vermutlich unterschätzen viele die aufwendige Arbeit und den geistigen Anspruch, die nötig sind, um das Amt ordentlich auszuführen.»Simon Büchi (SVP)

Auch bei den meisten anderen Parteien existieren diesbezüglich keine Vorschriften. FDP-Fraktionspräsident Urs Hofer findet gar, eine allzu lange Verweildauer wäre kontraproduktiv. Der Gemeinderat sei ein typisches Einsteigeramt, und Wechsel würden es ermöglichen, politische Zukunftshoffnungen zu fördern. Dass die FDP nun gleich drei Rücktritte zu verzeichnen habe, liege auch daran, dass die FDP in der letzten Legislatur sehr konstant geblieben sei. «Wir hatten keinen einzigen Wechsel. Dass es dann irgendwann zu einer Häufung von Austritten kommen kann, liegt auf der Hand.» Auf den Ersatzplätzen gebe es aber vielversprechende Nachfolgekandidatinnen und -kandidaten.

Geringe Entschädigung

Die immer kürzere Verweildauer im Rat kann aus Hofers Sicht verschiedene Gründe haben. «Wer nie richtig Zeit fand, sich in die Dossiers einzuarbeiten, und auch nicht in einer Spezialkommission sitzt, wird wohl eher schneller wieder aufhören, weil er merken muss, dass er so selber politisch wenig bewirken kann.» Ein anderer Grund könne sein, dass die Entschädigung in keinem Verhältnis zum Aufwand stehe. «Das macht kaum jemand 20 Jahre lang.»

Taktische Überlegungen

Hofer sagt weiter, Rücktritte nach einem Jahr seien teils auch eine bewusste Entscheidung: «Parteien steigen gerne mit etablierten Kräften in einen Wahlkampf und möchten Neumitgliedern eine Chance geben, sauber im Amt anzukommen, bevor sie sich einer Gesamterneuerungswahl stellen müssen.»

Die SVP kennt zwar ebenfalls keine Vorgaben zur Amtsdauer, doch Präsident Simon Büchi sagt, grundsätzlich werde erwartet, dass man mindestens eine volle Legislaturperiode mitmache. Bei der SVP waren es mit Chantal Leupi und Marcel Trieb zwei langjährige Gemeinderäte, die zurücktraten.

«Amt wird unterschätzt»

Als möglichen Grund für die vielen Rücktritte im Rat nennt Büchi Überforderung. «Vermutlich unterschätzen viele die aufwendige Arbeit und den geistigen Anspruch, die nötig sind, um das Amt ordentlich auszuführen.» Dem Stadtrat und der Verwaltung schreibt er eine Mitschuld zu: «Sie fluten den Gemeinderat mit viel zu viel Material. Zudem habe ich oft den Eindruck, dass mit Absicht komplizierte Sätze und umständliche Worte gewählt werden, um die politische Arbeit zu erschweren.» (Landbote)