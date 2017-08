Rumänen-Trio bestahl gezielt Seniorinnen

Besonders effizient gingen die Langfinger am Samstag des 18. März 2017 vor: Um 9.20 Uhr stehlen sie in der Coop-Filiale in Winterthur-Töss ein Portemonnaie, um 10.38 Uhr ein weiteres in der Migros Frauenfeld, um 11.19 Uhr sind sie schon in der Migros Kreuzlingen. Nach einer Mittagspause finden sie im Coop Supermarkt in Rorschach ein Opfer und kurz vor Feierabend schnappen sie sich eine weitere Brieftasche – die fünfte an diesem Tag.

Insgesamt 15 Diebstähle an neun Tagen werden dem Rumänen-Trio zur Last gelegt und am gestrigen Freitag am Bezirksgericht Winterthur verhandelt. Die Beschuldigten, eine Frau und zwei Männer, sind weitgehend geständig; angeklagt worden sind allerdings nur Diebstähle, die von Überwachungskameras aufgezeichnet wurden und nicht zu leugnen sind. Es kann nur gemutmasst werden, wie oft die Bande tatsächlich zugeschlagen hat auf ihren Touren durch die Schweiz.

Unterbruch wegen Erbrechens

Eines der Opfer ist im Gerichtssaal zugegen: Eine 83-jährige Frau, die wegen ihres nachlassenden Gehörs vom Prozessinhalt nur wenig mitbekommt. Sie will bloss 360 Franken bekommen: 160 wurden ihr nämlich in bar gestohlen, und bei 200 Franken lag der Selbstbehalt der Versicherung für die gestohlenen Sachwerte: ein Nokia-Handy, eine Bank- und eine Fahrkarte sowie ein Taschenmesser.

«Er kauerte vor einem

Regal und fragte mich:

‹Was ist das?›

Als ich antwortete,

stahl die Komplizin

mein Portemonnaie.»Bestohlene Frau (83)

In einer Verhandlungspause – einer der Angeklagten muss erbrechen – schildert sie, wie sie im Einkaufszentrum Neuwiesen bestohlen wurde: «Ein Mann kauerte vor einem Regal mit einer Schachtel in der Hand und fragte mich in gebrochenem Deutsch: ‹Was ist das?›» Sie drehte sich zum Fragenden um und gab hilfsbereit Antwort, und in diesem Moment muss die Komplizin ihre Bauchtasche samt Portemonnaie aus der Einkaufstasche gestohlen haben. Das Opfer bemerkt den Diebstahl erst, als sie an der Kasse ihre Fusscrème bezahlen möchte.

Eine Masche durchgezogen

Die Methode war immer gleich: Einer passt auf, ein anderer spricht die Zielperson an und der Dritte schnappt sich das Portemonnaie. Die Opfer waren, mit Ausnahme eines Seniors, durchwegs Frauen im hohen Alter bis 90 Jahren. Selbst vor einer Betagten am Rollator schreckten die Rumänen nicht zurück.

Bei den Tätern handelt es sich um eine 41-jährige alleinerziehende Putzfrau, einen 37-jährigen Kellner und einen 44-jährigen Maler, der nach 24 Jahren seine Arbeit verlor und sich fortan dem Alkohol widmete. Während der Kellner in Frankreich arbeitete, lebten der Maler und die Putzfrau in Bukarest von 300 bis 400 Euro im Monat. Da haben sich auch vergleichsweise tiefe Diebstahlsummen für sie gelohnt: Bei den 15 erwiesenen Delikten kamen insgesamt 3250 Franken Bargeld zusammen und Gegenstände mit einem Sachwert von 2800 Franken. Einmal schafften sie es, mit einer gestohlenen Bankkarte 1000 Franken abzuheben. Mit einer anderen Bankkarte kauften sie Sportlottoscheine für 2500 Franken.

Ein Blick konnte reichen

Die Staatsanwaltschaft forderte Freiheitsstrafen in der Höhe von acht bis zwölf Monaten sowie Landesverweisungen von zehn Jahren für alle Täter.

Um einer Verurteilung wegen bandenmässigen Diebstahls zu entgehen, sagen die Diebe einhellig aus, sie hätten die einzelnen Taten nicht vorgängig abgesprochen. «Es passierte einfach spontan», werden die Worte eines Angeklagten übersetzt. Bei der eingangs erwähnten Diebstahlserie sei er eigentlich in den Läden gewesen, um einzukaufen.

«Wir haben die

Diebstähle nicht ­

vorgängig ­geplant,

es passierte

einfach spontan.» Angeklagter

Man habe sich vor Ort teils mit Worten, teils mit einem Nicken, teils mit Blicken verständigt. Jeder habe jede «Rolle» beim Diebstahl einnehmen können, zumal die Täter nicht immer in der gleichen Konstellation unterwegs waren. Die Opfer seien nicht wegen ihres Alters ausgesucht worden: «Hätte ich zu diesem Zeitpunkt eine offene Tasche einer 18-Jährigen gefunden, dann hätte ich auch daraus gestohlen», gibt einer unumwunden zu.

Die Verteidiger fordern Schuldsprüche wegen mehrfachen (statt bandenmässigen) Diebstahls sowie Geldstrafen, die mit Probezeiten aufzuschieben seien. Zudem sei von den Landesverweisungen abzusehen. Seine Mandantin sei sofort geständig gewesen und äusserst reuig, sagt der Verteidiger der Putzfrau. Auch die beiden anderen Angeklagten entschuldigen sich und geloben Besserung. Zumindest den Männern will man das nicht recht glauben: Beide sind in mehreren Ländern mehrfach wegen Diebstahls vorbestraft.

Landesverweisungen ausgesprochen

Für die Bezirksrichterin Anna Sperandio (SP) stand ausser Frage, dass sie es mit «reinen Kriminaltouristen» zu tun hatte. Sie sprach schliesslich Strafen von 7,5 Monaten (für die Frau), 10 Monaten (Maler) und 12 Monaten (Kellner) aus. Die Bandenaktivität sei zwar nicht bei allen, aber doch bei mehreren Delikten erwiesen. Sie seien «ein derart gut eingespieltes Team», dass Absprachen gar nicht nötig waren.

Alle drei werden für zehn Jahre des Landes verwiesen. Die Täter seien vorgegangen als wären die Taschen der Opfer ein «Selbstbedienungsladen», so die Richterin. Mit solchem Gebaren seien sie eine Gefahr für die innere Ordnung der Schweiz. (Landbote)