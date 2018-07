SBB-Blackout: Fünf Männer waren am Unfall beteiligt

Am 15. Juni erlebte Winterthur ein Zug-Blackout wie lange nicht – Tausende Reisende strandeten, als nach einer Entgleisung eine defekte Fahrleitung einen Kurzschluss auslöste. Rasch konnte damals die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (Sust) den Unfallgrund nennen: Beim Waggon einer Gleisbaufirma war eine Arretierung noch in Baustellenposition, als der Güterzug abfuhr. An einer Weiche hievte der Waggon dann den vorauslaufenden Wagen aus den Schienen.Mittlerweile sind die Ermittlungen abgeschlossen, wie Untersuchungsleiter Markus ­Lüthi sagt. Die gemachten Feststellungen müssen nur noch formell in Berichtsform gepackt werden. Es habe sich um ein «nicht systemisches Ereignis» gehandelt, bilanziert Lüthi; das bedeutet, dass «kein nicht behandeltes Risiko» besteht. Verbesserungsmöglichkeiten gebe es dennoch: «Diebeteiligten Unternehmen haben bereits Massnahmen umgesetzt und weitere eingeleitet.»

Gleisbauer äussert sich nicht

Gemeint damit ist nebst den SBB die Baufirma Carlo Vanoli AG, die den entgleisten Güterzug betrieb. Laut dem soeben publizierten Vorbericht der Untersuchungsstelle waren fünf teilweise junge Männer an dem Unfall beteiligt: ein Lokführer von SBB Cargo (Jahrgang 1965), zwei technische Kontrolleure, ebenfalls von SBB Cargo (1974 und 1993), sowie zwei Wagenbediener der Carlo Vanoli AG (1974 und 1987). Der genaue Zeitpunkt der Entgleisung wird mit 16.48 Uhr angegeben.

Ob der Unfall womöglich schon zu Entlassungen führte, lassen die Betriebe offen. Seitens der Carlo Vanoli AG teilt Marco Vanoli mit, seine Firma äussere sich in solchen Fällen grundsätzlich nicht. Zudem habe man sich vertraglich verpflichtet, gegenüber Medien keine Aussagen zu machen.

Die Klärung der Schuld- und Haftungsfrage durch die Ver­sicherungen der Betriebe könnte noch längere Zeit dauern. Jedenfalls sei dies nicht Gegenstand bundesbehördlicher Untersuchungen, teilt man bei der Sicherheitsuntersuchungsstelle mit. Es geht um viel Geld: Laut den SBB übersteigt der Gesamtschaden die Millionengrenze.

Reparaturen vor Abschluss

Bei der Bahn überlegt man, wie die Passagiere in vergleichbaren Situationen besser informiert werden können. Insgesamt zieht Sprecher Reto Schärli aber eine positive Bilanz des Krisen­managements. Die Zusammenarbeit mit den Busbetrieben sei gut verlaufen, das Ersatzangebot am Wochenende stabil gewesen.

Am HB führt man aktuell letzte Arbeiten an der beschädigten Fahrleitung durch; die Reparaturen sollen sehr bald abgeschlossen sein. (Landbote)