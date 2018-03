SP nominiert Beutler - EVP unterstützt Künzle

Yvonne Beutler soll das Winterthurer Stadtpräsidium erobern: Die Mitglieder der SP haben die Finanzvorsteherin am Dienstagabend erwartungsgemäss für den zweiten Wahlgang vom 15. April nominiert.

Beutler fordert damit den bisherigen Stadtpräsidenten Michael Künzle (CVP) heraus, der im ersten Wahlgang vor anderthalb Wochen das absolute Mehr nicht erreicht hatte. Das Resultat als bestgewählte Stadträtin zeige, dass Beutler weit über die Parteigrenze hinaus aus kompetente, sachbezogene und erfahrene Stadträtin anerkannt werde, schreibt die SP Winterthur in einer Mitteilung. Sie sei deshalb eine geeignete Kandidatin, um Winterthur in eine fortschrittliche, ökologische und soziale Zukunft zu führen, hiess es weiter.

EVP: «Künzle soll ausgleichend wirken»

Im ersten Wahlgang hatte Beutler noch nicht für das Präsidium kandidiert. Die SP stieg nach anfänglichem Zögern mit Gemeinderätin Christa Maier ins Rennen. Diese schaffte zwar den Sprung in den Stadtrat, blieb aber im Rennen ums Präsidium klar zurück.

Die EVP Winterthur hingegen gab am Mittwochmorgen bekannt, dass sie Mike Künzle als Stadtpräsident unterstützen - dies obwohl Beutler bei den Stadtratswahlen die meisten Stimmen erhalten hatte. «Mit der Wahl von Christa Meier ist unser Ziel, für soziale und ökologische Anliegen wieder eine Mehrheit im Stadtrat zu haben, erreicht worden», heisst es in der Mitteilung. Die Partei wolle die Polarisierung im Stadtrat nicht verstärken: «Wir setzen darauf, dass Künzle in der neu zusammengesetzten Regierung ausgleichend wirken kann.» Es diene der Stadt mehr, wenn Yvonne Beutler ihre Arbeit im Finanzdepartement weiterführen könne, schreibt die EVP weiter.