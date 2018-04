Sägemehl, Schweiss und böse Buben

Ein Brocken von einem Kerl steht im Sägemehlkreis, kippt den Kopf nach links, dann nach rechts, sodass man von den Zuschauerrängen her zu hören glaubt, wie der breite Nacken knackst. Es ist Samir Leuppi (25), Topfavorit an dem heutigen Schwinget auf dem Eschenberg und Hoffnung der Winterthurer, deren Schwingerclub Veranstalter des Eschenberg-Schwingets ist. Ein zweiter Kasten tritt in die Szene, die an Boxkämpfe aus Hollywoodfilmen erinnert. Kurzer Händeschlag, dann folgt das, was an eine Umarmung erinnert, allerdings einen Kraftakt später für Leuppis Gegner als Niederlage endet. Testosteron und Schweiss, der in der gleissenden Sonne glänzt.

Keine Kuh in Aussicht

«Geile Siech», sagt eine junge Frau auf der Festbank. Sie ist mit einer Gruppe Mittzwanziger hier. Wie Melanie Leuppi, die Cousine des Winterthurer Favoriten und Teil eines treuen Fanclubs. Winterthurer stimme nicht mehr ganz, erzählt sie, jetzt sei er grad nach Zug gezogen. Nicht wegen des Geldes wahrscheinlich, Schwinger bekommen keine Preisgelder, eher mal eine Kuh, das aber auch nicht an einem Vereinsschwingen wie hier auf dem Eschenberg, sondern an einem kantonalen oder eidgenössischen Anlass. «Heute gibt es einen Zinnbecher und Ehre», sagt Leuppi, er will zugreifen. Kühe gibts heute zwar keine zu gewinnen, sie grasen jedoch unter blühenden Apfelbäumen und tragen zur Atmosphäre auf dem Eschenberg bei. Ein Hund liegt in der Wiese und zwei kleine Buben spielen den Hosenlupf. Schönste Frühlingsstimmung, dazu Würste und Älplermagronen, reichlich Bier und Sonne satt. Hier und da raucht einer eine Zigarre, viele tragen Appenzellerhemden, manche eine Tracht. Es mischen sich aber allerhand verschiedene Zuschauer unters Volk, alle Altersklassen sind vertreten, viele sind aus Winterthur oder Zürich gekommen, nicht nur vom Land.

Leuppi will König werden

«Das Schwingen liegt voll im Trend», sagt Leuppi, ein regelrechter Boom sei es. Es gebe viele Junge, die sich für seinen Sport interessierten. So natürlich seine Fans, für die er heute gewinnen will: Lange genug hatte er Pech, Verletzungen, zum Beispiel hat er einen Monat vor dem letzten Eidgenössischen Schwingfest das Sprunggelenk «versiechet», wie er sagt. «Da ist es mir ums Aufhören gewesen», sagt er und ist froh, dass er es nicht gemacht hat. Zu viel hat er investiert, letzte Saison hat es sich ausbezahlt: Einen Kranz nach dem anderen hat er heimgebracht und gilt somit als einer der Bösen (die besten Schwinger eines Schwingfestes erhalten einen Kranz und dürfen sich fortan Kranzschwinger und böse nennen).

«Klar, Gewicht und Kraft spielen eine Rolle, aber Technik macht vieles wett.»Samir Leuppi

Leuppis Ziel: der Beste werden. Jetzt steht er eidgenössisch auf Platz fünfzehn, er will die Eins, der Schwingerkönig werden. Dafür trainiert er fünfzehn Stunden die Woche, fast täglich. Mit seinem Bruder zum Beispiel die Technik in der Halle in Winterthur, dem Club ist er trotz des Umzugs nach Zug treu geblieben. Oftmals trainiert er im Fitnesscenter, Muskeln und Kondition seien wichtig. Fürs Schwingen sind es laut Leuppi nicht die sichtbaren, sondern die tieferliegenden Muskeln, die es brauche, die «Schnellkraft», wie er zwischen den Wettkämpfen erzählt.

Die Bösen und die Wyber

Viele der Schwinger sind Muskelpakete, aber nicht alle. Einige arbeiten als Handwerker oder Bauern, aber auch nicht alle: Es gibt auch Schmächtige und solche, bei denen sich die Muskeln unterm Speck verstecken. «Klar, Gewicht und Kraft spielen eine Rolle, aber Technik macht vieles wett», so Leuppi, den sein Grossvater, ein Turner, zum Schwingen motiviert hat: Der meinte, er habe als «Massiger» die perfekte Schwingerstatur.

135 Kilogramm bringt der 195- Zentimeter-Mann heute auf die Waage. Er ist technischer Assistent bei der Transportpolizei der SBB, Schwingen ist sein Ausgleich. Das Schwingen ist eine Tradition der Hirten und Bauern, noch heute sind viele der Schwinger Bauern, somit viele SVP-Wähler. «Ich lege mich politisch nicht fest», sagt Leuppi. Er erzählt von Senegalesen und Portugiesen, mit denen er schon in die Hosen gestiegen sei.

Und wie steht es um die Akzeptanz des «Wyberschwingets», des Hosenlupfs für die Frau? «Jä», sagt Leuppi, «das ist schon recht», auch wenn er selbst es noch nie an einen Wettkampf der Frauen geschafft habe. Und persönlich ist er der Meinung, dass sich eine Frau auf der Skipiste oder in der Turnhalle eben doch besser mache als im Sägemehl. «Wenn er und sie die gleich dicken Arme haben, dann ist das nicht so schön», sagt er. Auch Organisator und Vereinspräsident Martin Truninger hat kein Problem mit dem Frauenschwinget, es gebe gute Athletinnen. Für ihn steht beim Schwingen klar der Wettkampf im Vordergrund, auch wenn das Festzelt heute bis in die Nacht belebt sein dürfte: Fünf Uhr, im Schlussgang steht nun Leuppi mit dem Sternenberger Roman Schnurrenberger und obsiegt nach knapp zwei Minuten mit einem Schwung, der sich «Gammen» nennt: Mit gleichzeitigem Vorwärtsdruck aus dem Oberkörper wird der Gegner rücklings aus dem Gleichgewicht gebracht. Rums. «Toll, daheim zu siegen», sagt Leuppi, «ich bin superhappy.» Gefeiert wird ohne ihn, er muss in ein paar Stunden nach Frauenfeld ins Militär einrücken. (Landbote)