Salat aus dem Stadtgarten gefällig?

Derzeit gibt es im eingezäunten Bereich des Stadtgartens Folgendes zu kaufen: Herbststräusse mit leuchtenden Chrisanthemen für 10 Franken, Gartendahlien für 80 Rappen pro Stiel, auch noch ein paar letzte Rudbeckia für 50 Rappen. Und vor allem gibts sechs Beete voller grüner und rötlicher Salatköpfe zu 2 Franken das Stück: Lollo Rosso, Endivien, Kopf- und Knacksalat.

Sturm war der gröbste Vandale

Die Stadtgärtnerei ist seit diesem Sommer auch Gemüseproduzentin. Jetzt, wo die Saison zu Ende geht, ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Das Projektziel mit dem Selbstschneidebeet im Stadtgarten war, «mit wenig oder keinem zusätzlichen Geld eine für die Bevölkerung bereichernde Aktion zu machen». Aus Sicht des Chefs von Stadtgrün, Beat Kunz, wurde dieses Ziel «voll erreicht».

«Wir sind gespannt, wie viele verkauft werden»



Ausgewertet und diskutiert ist das noch nicht; ob die Aktion in dieser oder in einer ähnlichen Form weitergeführt wird, ist deshalb noch nicht entschieden. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass es nicht zu grossen Schäden durch Gröler und Zerstörer kam. Einmal musste man eine Latte des Zauns auswechseln, ansonsten war es ein Sommersturm, der den Sonnenblumen am ärgsten zusetzte.

Wie läuft der Salatverkauf?

Auch die finanzielle Bilanz fällt positiv aus: In der fast tresorartig gesicherten Kasse lagen pro Monat zwischen 500 und 1600 Franken. Gegen 4000 dürften es am Schluss sein, wenn auch alle Salate noch abgeschnitten und bezahlt sind. «Wir sind gespannt, wie viele verkauft werden», sagt Alex Borer, der das Projekt begleitet. Nachher ist Winterpause, bloss die Blumenzwiebeln für den Frühling werden noch gesetzt.

Etwa 2021 wird der Stadtgarten moderner gestaltet; Selbstschneidebeete sind laut Beat Kunz im Konzept derzeit keine vorgesehen. Im so genannten Parkband Hegi aber zwischen Bahnhof und Eulachpark, seien Flächen für Urban Farming und Gardening reserviert. Wenn das gut kommt, wirds wohl auch anderswo bald auf diese Weise grünen.

(Der Landbote)