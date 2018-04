Samstags rollen bei Royal Döner die Autos an

Medienwirksam und mit grossem Pomp wurde in Hegi die «modernste Dönerfabrik der Welt» samt tausendplätzigem Eventsaal vor ein paar Monaten eingeweiht. Deutlich zurückhaltender kommunziert die Royal Döner AG, wenn es um die Frage der Parkplätze geht, von denen es rund um den «Palast des Dönerkönigs» derzeit zu wenig gibt. Findet in der Eventhalle ein Grossanlass mit über 1000 Personen statt, rollen am Wochenende gegen 200 Autos an und parkieren in Kolonnen entlang der Zufahrtsstrassen. Dabei scheint es in den ersten Wochen teils etwas chaotisch zu und her gegangen zu sein. Die Zeugen Jehovas zum Beispiel sind unmittelbar neben der Döner-Fabrik einquartiert. Ein «Landbote»-Leser will beobachtet haben, wie Mitglieder an kalten Winterabenden jeweils hätten Wache stehen müssen, um die eigenen über 50 Parkplätze frei zu behalten.

Die Gemüter der Zeugen, die sich ebenfalls am Wochenende treffen, scheint das Fremdparkieren allerdings nie so stark bewegt zu haben, dass man sich regelrecht hätte zur Wehr setzen müssen. «Wir mussten ein paar Falschparkierer wegweisen, haben aber das Gefühl, dass sich unsere Nachbarn Mühe geben, dass alles in geordneten Bahnen abläuft», sagt ein Mitglied. Royal Döner hat an grösseren Veranstaltungen, die derzeit etwa alle drei Wochen stattfinden, inzwischen eigene Parkplatzeinweiser engagiert. Als Übergangslösung darf der Döner-Riese am Wochenende offenbar auch benachbarte Firmenparkplätze ausweichen. Eskaliert ist das Parkgedränge offenbar nie. Dennoch: Vor dem Parkfeld der Zeugen Jehovas steht in leuchtend-frischer Bodenfarbe geschrieben: «Privatgrund».

Neues Parkfeld…

Bald zeichnet sich im Industriequartier entlang der Stegackerstrasse aber eine aufgeräumte Parkplatz-Lösung ab. An der Stegwiesenstrasse (siehe Bild) darf die Royal Döner AG auf einer 8000 Quadratmeter grossen Wiese ein Parkfeld mit rund 220 Parkplätzen bauen. Inzwischen hat sie dafür die Baubewilligung erhalten, für die sie mitunter ein Mobilitätskonzept einreichen musste. Zu dessen Details äussert sich die Firma nicht, und auch nicht dazu, wie gut die Eventhalle bereits ausgelastet ist und welche Anlässe bisher dort stattfanden. «Wir sind noch mitten in der Aufbauphase - mit der aktuellen Auslastung jedoch schon sehr zufrieden», sagt der Kommunikationsverantwortliche Adem Morina.

«Wir kommen gut miteinander zurecht»Mitglied Zeugen Jehovas

Im Baugesuch rechnen die Döner-Fabrikanten mit jährlich 5 Anlässen mit bis zu 1500 Besuchern, 50 mit bis zu 1000 und 45 mit bis zu 400 Leuten. Insgesamt also rund 100 mittleren und grossen Events, durchschnittlich fast jeden dritten Tag.

… aber Vorsicht Parkverbot

In knapp einem Monat wird die Wiese zum Parkfeld geteert. Kostenpunkt: 80 000 Franken. Wie genau es die Royal Döner AG mit dem Parkregime auf ihrem Areal nimmt, zeigt das gerichtliche Verbot, dass seit zwei Monaten für die Zufahrt der Holzwingertstrasse seit zwei Monaten gilt. Wer dort widerrechtlich parkiert, dem droht eine Busse mit extrem viel scharf: bis zu 2000 Franken. (Landbote)