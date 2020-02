Samuel Roth wird Direktor von House of Winterthur

Von «gewissen Herbststürmen» spricht Stadtpräsident Michael Künzle (CVP), die das House of Winterthur durchgeschüttelt hätten. Nach einer Welle von Abgängen hatte war heftige Kritik laut geworden an der Führung der Institution, die Tourismus und Standortförderung unter einem Dach vereint. Anfang November gab Direktor Michael Domeisen, der im Zentrum der Kritik stand, seinen Rücktritt per Mitte 2020 bekannt.

Nun ist bekannt, wer ihn beerben wird. «Es sind 62 hochkarätige Dossiers eingegangen», sagt Künzle. «Das beweist, dass das House of Winterthur begehrt ist.» Ein Spezialausschuss unter Leitung des Vize-Direktors Dieter Gosteli führte sechs Bewerbungsgespräche, mit zwei Frauen, drei Männern und einem Jobsharing-Duo. Am Donnerstag war klar: Der neue Direktor ist ein bekanntes Gesicht.

Samuel Roth, 51 Jahre alt, muss man in Winterthur niemandem mehr vorstellen. Seit 2014 ist er Direktor des Musikkollegiums und brachte dort einigen frischen Wind in den Betrieb. In seiner Amtszeit wurde unter anderem das Classic Openair im Rychenbergpark gestartet, das sich zum Publikumsliebling gemausert hat. Auch die Idee eine Konzertsaals in der alten Industriehalle 53 im Sulzer-Areal, die nun weiterverfolgt wird, trägt Roths Handschrift. Roth hat drei Kinder und wohnt in Rüschlikon am Zürichsee.

Künzle lobte Roths «ausgezeichnetes Netzwerk in Winterthur». Künzle wörtlich: «Er kommt hier gut an.» Nicht nur im Kulturbereich, durch Sponsorensuche und Zusammenarbeiten sei Roth auch bei der hiesigen Wirtschaft wohlbekannt und habe beim Musikkollegium bewiesen, dass er gut wirtschaften könne. Roth ist von Haus aus Rechtsanwalt, hat einen Management-Abschluss (MBA) der Universität St. Gallen und war vor seiner aktuellen Aufgabe unter anderem Schwarzgeldprüfer in Liechtenstein, Rechtskonsulent am Opernhaus Zürich und Direktor des Theaters Neumarkt in Zürich. Zwei Jahre hatte er mit seiner Familie in Peru gelebt, wo seine Frau herkommt.

«In dieser Position kann man viel bewegen», sagte der designierte Direktor. Ihn habe die neue Herausforderung gereizt. «Das Musikkollegium ist in gutem Zustand; ich kann es ohne Gewissensbisse an meine Nachfolge übergeben.» Von den vergangenen Unstimmigkeiten im House of Winterthur lässt sich Roth nicht abschrecken. «Ich bin ein sehr integrativer Typ, der genau zuhört und unterschiedliche Anspruchsgruppen zusammenbringen kann. Wie hier Tourismus und Wirtschaftsförderung, die noch mehr zu einer Einheit zusammengeschweisst werden müssen.»

Was konkrete Ziele oder neue Akzente betrifft, will Roth sich noch nicht auf die Äste hinauswagen. Die wichtigsten Kennzahlen für seinen Erfolg seien die gleichen wie bei seinem Vorgänger, sagt er: Arbeitsplätze und Logiernächte. Bei letzteren hatte Winterthur diese Woche einen Allzeitrekord verkünden können. Erstmals war die Marke von 400'000 Übernachtungen geknackt worden.

Sein neues Amt wird er im August antreten. Noch bis Ende März bleibt Michael Domeisen Direktor, dann tritt er seine neue Anstellung an - wo, das wurde noch nicht kommuniziert. In der Zwischenzeit übernimmt interimistisch der Vize-Geschäftsführer Markus Gilgen.