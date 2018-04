Schlichten mit Anwälten und Polizeischutz

Wofür die Friedensrichterinnen zuständig sind

Zivilrechtliche Streitigkeiten werden in der Schweiz nach Möglichkeit in einem Schlichtungsverfahren geklärt, also vor dem Friedensrichter.



Inhaltlich handelt es sich unter anderem um Klagen aus dem Nachbarrecht, Erbrecht, Auftragsrecht, Arbeitsrecht und Haftpflichtrecht, um Unterhaltsklagen Unmündiger, um Persönlichkeitsverletzungen, um Forderungen aus Kaufverträgen oder um Datenschutz.



In knapp einem Drittel der 2017 von den Winterthurer Friedensrichterinnen behandelten Fällen ging es um arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen, also etwa um fristlose oder missbräuchliche Kündigungen, Lohnforderungen wegen Überzeit, Nichteinhalten von Gesamtarbeitsverträgen oder von Konkurrenzverboten.



Nicht zuständig ist das Friedensrichteramt für mietrechtliche Klagen (dafür gibt es eine eigene Schlichtungsstelle) und für Scheidungen, die am Bezirksgericht behandelt werden.