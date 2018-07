Schluss mit Kunst in der Bank

Sieben Jahre dauerte die Kooperation, 20 Ausstellungen kamen zustande, die letzte wird im September eröffnet, und Ende Jahr ist Schluss mit dem Kunstforum. Die Raiffeisenbank am Bahnhofplatz, die einen Raum im ersten Stock für Kunst zur Verfügung gestellt hatte, beendet dieses Engagement. Der Grund fürs Aufhören ist ein Kunstwerk – so zumindest die offizielle Lesart. Von Mario Sala, einem der Bekanntesten aus der Künstlergruppe Winterthur, hatte die Bank schon vor Jahren ein grosses Werk gekauft. Der «Grosse Reflex» belebte den Eingangsbereich. Doch dieser Eingang wurde neu gestaltet, das Werk musste raus. Mit Sala sei man übereingekommen, Teile davon im bisherigen Kunstforum auszustellen, kombiniert mit neuen Elementen. Mario Sala werde den Raum weiter bespielen, heisst es in einer Mitteilung. Die Künstlergruppe als Kollektiv aber ist weg vom Fenster. Ist das schlimm?

Schaufenster, aber nicht ideal

«Es ist absolut nachvollziehbar, dass die Bank neue Wege geht, der Vertrag läuft ohnehin aus», sagt Kathrin Bänziger als Vertreterin der Künstlergruppe. Die Möglichkeit, dort auszustellen, sei einzigartig gewesen: «Es war ein gutes Schaufenster, um uns zu präsentieren.» Aber punkto Verkäufe sei nicht sehr viel gelaufen.

«Irgendwie fühlte man sich dauernd unter Beobachtung.»Adrian Mebold, Kunstkritiker

Andere Stimmen aus der Kunstszene geben zu bedenken, dass die Ausstellungssituation im Kunstforum nicht eben ideal war. Der Zugang war, abgesehen von der Vernissage, eher schwierig, weil es ja doch ein Bankgebäude ist mit Sicherheitsauflagen. «Man meldete sich unten am Schalter, dann kam eine Begleitperson mit, die dauernd dabei war, während man sich die Ausstellung ansah», erzählt etwa der «Landbote»-Kunstkritiker Adrian Mebold: «Irgendwie fühlte man sich dauernd unter Beobachtung.»

Mebold führt noch einen weiteren Grund an, weshalb sich die Ausstellungssituation in der Bank als nicht ideal erwies: «Video als Kunstform wurde ausgeschlossen, was eine seltsame Beschränkung ist.» Mebold erinnert sich zudem an ein weitere Ereignis: Als der aus Tschechien stammende Winterthurer Jan Sebesta kürzlich an einer Ausstellung 52 pinkfarbenen Handgranaten aus Schaumstoff zeigte, erregte das offenbar den Unmut von Bankkunden.

Jan Sebesta: «Sweet Proliferation», 2017. Bild: PD

Man rettete die Situation, indem die Handgranaten an der Vernissage für einen guten Zweck versteigert wurden. Sebesta ersetzte das Werk durch den Hinweis «Sold out» - ausverkauft. «Meiner Meinung nach hat die Bank am Schluss zu stark eingegriffen», findet der Kunstkritiker.

Bankchef Gregor Knoblauch und Kathrin Bänziger von der Künstlergruppe indes betonen im gemeinsamen Communiqué, man trenne sich im Guten: «Die Künstlergruppe dankt der Raiffeisenbank Winterthur für ihr Engagement und die angenehme Zusammenarbeit.» (Landbote)