Schüler lernen zu Hause weiter

Am Freitagabend musste Schulstadtrat Jürg Altwegg (Grüne) zu einer Sitzung einladen. Wenige Stunden zuvor teilten der Bundesrat und später die Regierungsrätin Silvia Steiner (CVP) mit, dass wegen des Coronavirus an den Schulen kein Unterricht mehr stattfindet.

Im Kanton Zürich gelten die Massnahmen bis nach den Frühlingsferien. An der Sitzung in Winterthur hat laut Altwegg ein Team aus Personen aus dem Schulumfeld teilgenommen; Leute aus den Schulen selber, der schulergänzenden Betreuung, dem Sport, und der Schulpflege.

«Mir ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler auch in dieser Zeit lernen können.»Jürg Altwegg (Grüne) Schulstadtrat

«Jetzt werden die Schulleitungen über die weiteren Schritte informiert», sagt Altwegg. Ins Detail geht er nicht. Klar sind allerdings die Eckpunkte, die vom Kanton vorgegeben sind: Es findet bis nach den Frühlingsferien kein Präsenzunterricht mehr statt. Die Schülerinnen und Schüler müssen zu Hause bleiben.

Die Lehrpersonen gehen laut dem Schulstadtrat allerdings weiterhin in die Schule. Sie werden vor Ort an Möglichkeiten arbeiten, wie die Schülerinnen und Schüler, obwohl sie zu Hause sind, lernen können.

«Einen Teil werden wir auf der Informatikschiene abwickeln. Daran haben wir bereits gearbeitet», sagt Altwegg. «Wahrscheinlich wird das am Anfang nicht perfekt funktionieren.» Dennoch ist er zuversichtlich, dass es gute Lösungen geben wird, so dass die Kinder und Jugendlichen weiterhin lernen. «Das ist mir wichtig.»

«Kreative Lösungen» sind vorhanden

Dass die Schülerinnen und Schüler nicht einfach schulfrei haben und lernen müssen, gilt für alle Stufen. «Schwieriger wird das bei Erstklässlern und Kindergärtlern. Doch auch da gibt es kreative Ideen», so Altwegg. Die Kitas in Winterthur sind privat organisiert. Diese müssen sich an die kantonalen Weisungen halten.

Für die Betreuung gelte das Gleiche wie für die Schule: Die Kinder dürfen sie nicht besuchen. Für Notfälle, wo Eltern nicht zu Hause bleiben können, muss die Stadt allerdings eine Betreuung sicherstellen.

Das betrifft zum Beispiel Kinder von Pflegepersonal oder ÖV-Mitarbeitenden. Deshalb wird auch das Personal weiterhin zur Arbeit erscheinen müssen. Ganz grundsätzlich arbeiten städtische Angestellte laut Altwegg. Wo – ob im Homeoffice oder im Büro – werde individuell angeschaut.

Nicht nur der Schulunterricht findet nicht mehr im Klassenzimmer statt, auch die Musikschulen werden auf den direkten Unterricht verzichten müssen. Laut Altwegg habe der Musikunterricht bei der Lagebeurteilung zwar keine Priorität gehabt. Doch auch da müsse trotz Einzelstunden auf Präsenzunterricht verzichtet werden. «Vielleicht kommen die Musiklehrpersonen auf kreative Ideen.»

Schulleitungen informieren die Eltern

Die Schulleitungen werden die Informationen übers Wochenende an die Eltern weiterleiten. Nicht über «Elternpost», sondern per E-Mail oder SMS. Da man nicht sicherstellen könne, dass am Montag kein Kind zur Schule geht, würden die Lehrpersonen vor Ort sein. «Anfangs Woche ist es gewährleistet, dass Kinder nicht vor verschlossenen Türen stehen», sagt Altwegg.