Schuldepartement will bei Frühförderung ausbauen

Im Schulkreis Mattenbach müssen im nächsten Schuljahr 70 Erst- und Viertklässler das Schulhaus wechseln. Schulpflegepräsidentin Martha Jakob (GLP) will damit die Durchmischung von fremd- und deutschsprachigen Kindern fördern. Im Primarschulhaus Gutschick zum Beispiel ist bei 60 bis 70 Prozent der Schülerinnen und Schüler Deutsch nicht die Muttersprache. Das Integrationsprojekt kam bei vielen Eltern schlecht an, eine Gruppe drohte sogar, den Rechtsweg zu gehen. Auf die Frage, ob man nicht schon bei der Frühförderung ansetzen sollte, spielte Jakob im Interview mit dem Landboten den Ball weiter «Frühförderung würde ich gerne verstärken, aber ich bin nicht in der Position dazu.» (Lesen Sie das ganze Interview hier.)

Zuständig ist das Departement Schule und Sport (DSS), und dort will man das Angebot bei der Frühförderung tatsächlich ausbauen, wie es auf Anfrage heisst. In den nächsten Monaten legt das DSS dem Stadtrat ein neues Strategiepapier vor. Dabei orientiert man sich vorwiegend am bisherigen Konzept von 2009 und dem heutigen «Winterthurer Modell». Dieses bei den Hebammen an und geht bis zur Spielgruppe und Kindertagesstätten weiter (siehe Box). Das Modell habe sich weitgehend bewährt, sagt Regula Forster, die beim DSS die Abteilung Familie und Betreuung leitet. «Aber sowohl beim Angebot, als auch personell stossen wir längst an unsere Grenzen», bilanziert sie zehn Jahre nach der Gründung der Fachstelle Frühe Förderung.

Wie funktioniert das Winterthurer Modell?

2009 hat die Stadt in einem Leitbild und Konzept festgelegt, wie sie sich bei der Frühförderung aufstellen will. Ziel ist es, a) Kindern aus sozial benachteiligten Familien mehr Chancengleichheit zu gewähren, b) dabei die Eltern möglichst stark einzubeziehen und c) dass die Fachstelle Akteure und Angebote möglichst gut vernetzt und unterstützt.



Ein Obligatorium für Kurse oder Programme, wie im Kanton Basel-Stadt, gibt es nicht. Dafür fehlt die kantonale Rechtsgrundlage. In Winterthur will man möglichst früh ansetzen und dann dranbleiben. Die Rede ist von einer «ununterbrochenen Förderkette» von der Geburt an bis zum Eintritt in den Kindergarten.



Ein Beispiel: Nach einer Geburt am Kantonsspital Winterthur, wird jede Mutter nach der Geburt von einer Hebamme betreut. Stellt diese «Unterstützungsbedarf» fest, vermittelt sie an die Mütter-/Väterberatung. Wenn nötig, wird danach die die Fachstelle Frühförderung kontaktiert, die weitere Angebote vermittelt.

Dazu gehören:

– Fünf Eltern-Kinder-Treffs (Elki) in besonders belasteten Quartieren.

– Hausbesuche: Das Programm «Schrittweise» ist ein eineinhalbjähriges Spiel- und Lernprogramm für Familien mit Kindern ab einem Jahr. Die Stadt finanziert jährlich 19 Plätze.

– Im Familienzentrum können sich einmal pro Monat alle Familien mit Migrationshintergrund und Kindern im Vorschulalter treffen.

– Spielgruppen mit Zweierleitung: Die Stadt bezahlt die zweite Leitung und vermittelt Privatgelder für subventionierte Plätze. Insgesamt sind es 140 Plätze, verteilt über zwei Jahrgänge.

– Kindertagesstätten: Die Stadt subventioniert die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung. Als ideal gilt ein Aufenthalt von zweieinhalb Tagen pro Woche.



Ein Teil der Angebote sind privat mitfinanziert, zum Beispiel das Familienzentrum oder das Programm «Schrittweise».



Die Fachstelle hat ein Jahresbudget von 350'000 Franken und umfasst 80 Stellenprozente, verteilt auf zwei Sozialarbeiterinnen. Eine Stelle wird wird vom kantonalen Amt für Jugend- und Berufsberatung finanziert.



Im internationalen Vergleich gilt die Schweiz bei der Frühförderung nach wie vor als Entwicklungsland. Gesetzliche Verpflichtet sind die Kantone und Gemeinden nicht. Die privaten und öffentlichen Angebote wurden in den letzten Jahren zwar ausgebaut, doch die Schweiz bleibt bei der Frühförderung ein Flickenteppich. Deren Nutzen scheint hingegen unbestritten. Je früher man soziale und sprachliche Defizite angeht, desto leichter lassen sie sich beheben, am besten noch vor dem Kindergarten. Dann, wenn Kinder am lernfähigsten sind. Die Schweizer Unesco-Kommission hat vor einem Jahr gefordert, bei der Frühförderung einen politischen Quantensprung zu machen. Vor allem sollten Bund, Kantone und Gemeinden ihre Angebote besser vernetzen und mehr Geld investieren. Als schweizweite Pionierin nennt die Kommission die Kantone Genf und Waadt, wo Kitas, Tagesfamilien und Tagesschulen besonders stark gefördert werden. (hit)

Das DSS will beim Stadtrat daher beantragen, bei der Fachstelle personell aufzustocken.

Konkret soll dies bei der sogenannt aufsuchenden Sozialarbeit passieren. Dabei besucht eine Sozialarbeiterin Familien und die Situation ab. Wo nötig, wird Eltern und Kind ein passendes Förderangebot vermittelt: Ein Platz in der Kita, in der Spielgruppe oder im Programm «schrittweise» etwa. Ausgerüstet mit Büchern, Spielen und Bastelmaterial besucht dabei eine Hausbesucherin mit Migrationshintergrund eine fremdsprachige Familie aus bildungsfernem Milieu. Ziel von «schrittweise» sei es, aufzuzeigen, wie Eltern ihr Kleinkind spielend fordern und fördern könnten. Dann, so die Erfahrung, sprechen die Kinder später besser auf die Angebote in der Spielgruppe an und nabeln sich leichter von der Mutter ab. Mit harten Zahlen kann Forster den Erfolg des Frühförderungs-Programms nicht belegen. Doch die Rückmeldungen der Kindergärtnerinnen seien eindeutig. «Begleitete Kinder sind besser vorbereitet und besser integriert.»

Jedes zweite Kind geht leer aus

Mit harten Zahlen kann Forster den Erfolg des Frühförderungs-Programms nicht belegen. Doch die Rückmeldungen der Kindergärtnerinnen seinen eindeutig. «Begleitete Kinder sind besser vorbereitet und besser integriert.»

Die Fachstelle umfasst heute ein Pensum von 80-Stellenprozenten, abgedeckt durch zwei Sozialarbeiterinnen und offenbar klar zu wenig, um alle zu erreichen. Laut Studien hat jedes zehnte Kind im Vorschulalter Förderbedarf. In Winterthur wären das rund 480 Buben und Mädchen. Beraten oder begleitet wurden laut Fallstatistik letztes gegen 220 Familien. «Wir schätzen, dass wir erst etwa die Hälfte der förderbedürftigen Kinder erreichen», sagt Forster. Dabei gehe es um Chancengerechtigkeit. Beim Eintritt in den Kindergarten soll jedes Kind eine faire Chance haben, sich sprachlich und sozial integrieren zu können, egal aus welchem Milieu es stamme.

Knick bei den Fallzahlen

Die knappen Ressourcen sind das eine. Das Programm «Schrittweise» zum Beispiel bietet lediglich 25 Plätze. Doch auch Fachstellen-intern gab es Probleme, die sich in der Fallstatistik niederschlugen. Zwischen 2012 und 2016 sackte die Anzahl Fälle von 150 Familien auf knapp 60 ab, laut Forster bedingt durch einen personellen Ausfall. Seit drei Jahren zeigt die Kurve wieder steil nach oben.

«Wir könnten problemlos zwei oder drei Vollzeitstellen mehr ausfüllen. Aber politisch wäre das nicht realistisch.» Regula Forster

Wie viel Stellenprozente mehr das DSS dem Stadtrat bei der aufsuchenden Sozialarbeit beantragen wird, lässt Forster noch offen. «Wir könnten problemlos zwei oder drei Vollzeitstellen mehr ausfüllen. Aber politisch wäre das nicht realistisch.»

Lieber das Basler Obligatorium? Seit 2013 hat die Fachstelle Frühförderung ein Jahresbudget von 350 000 Franken (vorher 322 000 Franken). Finanziert werden damit die Stelle der aufsuchenden Sozialarbeiterin und die Zweier-Leitungen in den Spielgruppen. 2016 später versuchte eine links-grüne Minderheit im Gemeinderat über eine Motion die frühe Förderung auszubauen - und scheiterte. Auch der damalige Bildungsstadtrat Stefan Fritschi (FDP) hatte sich in der Debatte noch dagegen ausgesprochen, mehr Geld zu investieren. Das Zünglein an der Waage aber spielten die Grünliberalen. Man solle lieber die Eltern in die Pflicht nehmen, als diesen in einer «Feuerwehrübung» hinterherzurennen, meinten sie und verweisen auf den Kanton Basel-Stadt. Dieser mache es vor, wie es gehe.

Als mögliches Vorbild wurde das Basler Modell im Gemeinderat erst kürzlich wieder genannt, vor einem Jahr in einer Interpellation zur Deutschförderung im Vorschulalter genannt. Dort gilt für fremdsprachige Kinder, die kaum Deutsch sprechen, ein Kita- oder Spielgruppen-Obligatorium, ein Jahr vor Beginn des Kindergartens. Zwei Halbtage pro Wochen besuchen die Drei- bis Vierjährigen dann solche Förder-Spielgruppen. Das Sprach-Niveau wird mit einem Test ermittelt. Auch die Stadt Zürich kennt solche «Screenings», aber kein Obligatorium. Dafür fehlt im Kanton Zürich die rechtliche Grundlage.

Stadtrat mit positiven Signalen

In der Interpellations-Antwort bekräftigte der Stadtrat, am Winterthurer Modell festhalten und das Angebot weiter auszubauen zu wollen. Nicht erst ein Jahr vor dem Eintritt in den Kindergarten anzusetzen, sondern viel früher, weil die Kinder mehr Zeit brauchen. Bei den den Angeboten wolle man die Platzzahl erhöhen, aber auch die Spielgruppen und Kitas sprachlich besser durchmischen. Als gesichert gilt, dass mindestens eine Hälfte der Kita-Kinder Deutsch beherrschen sollte, damit die andere Hälfte profitiert. «Von einer solchen Durchmischung sind wir heute noch weit entfernt», sagt Forster. Die Folge sei, dass nach wie vor viele fremdsprachige Kinder beim Eintritt in den Kindergarten ein Sprachdefizit hätten. In Zahlen: Jeder vierte Winterthurer Kindergärtner spricht wenig Deutsch, zwei Prozent gar nicht.

Mit den neuen politischen Kräfteverhältnissen seit 2018 sind die Chancen für einen Ausbau der Frühförderung sicher gestiegen. Im Stadtrat ist auf links-grün gekippt und im Parlament hat dieses Lager klar zugelegt. Mit den Stimmen der Grünliberalen hätte man eine solide Mehrheit. Diese betonen auf Anfrage, man sei «sehr positiv gegenüber der Frühförderung eingestellt.» Man müsse die aktuelle Situation aber sauber evaluieren, um entscheiden zu können, ob es einen Ausbau brauche, oder nicht.