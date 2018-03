Schulhaus Mattenbach wird saniert

Die Schulanlage Mattenbach muss dringend saniert werden. Die Gebäudehülle erfülle die energetischen Anforderungen nicht mehr, teilt die Stadt Winterthur mit. Die Fenster müssen ersetzt werden, und es wird eine neue Aussenwärmedämmung installiert. Der Oberstufentrakt und die Primar- schultrakte müssen zudem erweitert werden, damit fehlende Gruppenräume erstellt werden können, heisst es in der Mitteilung weiter. Auch werden die Trakte neu je mit einem Lift erschlossen. Während der Sanierungszeit wird die MSW-Liegenschaft an der Hörnlistrasse als Provisorium genutzt, wobei bauliche Anpassungen vorgenommen werden müssen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 18,77 Millionen Franken.

Sanierung nach 44 Jahren unumgaänglich

Die Schulanlage Mattenbach wurde 1974 erbaut. Sie besteht aus vier Trakten: einem Oberstufentrakt mit vierzehn Klassenzimmern, zwei Primarschultrakten mit insgesamt zehn Klassenzimmern und einem Turnhallentrakt mit einer Doppelturnhalle. Die Trakte sind durch einen Verbindungsbau miteinander verbunden. Nach 44 Jahren ist eine umfassende Sanierung der Schulanlage Mattenbach unumgänglich geworden, schreibt die Stadt in der Mitteilung.

Nach der Sanierung wird die Gebäudehülle den für städtische Bauten vorgegebenen Gebäudestandard 2011 erfüllen. In den Erweiterungsbauten mit den Gruppenräumen werden Minegie-taugliche LED-Leuchten eingesetzt.

Damit die Erneuerungsmassnahmen im Schulhaus Mattenbach umgesetzt werden können, wird ein Provisorium benötigt. Per Ende August 2018 wird deshalb die Liegenschaft an der Hörnlistrasse 33 von der MSW übernommen und baulich angepasst. Die Oberstufenschüler des Schulhauses Mattenbach werden ab dann während der Bauarbeiten in den Räumlichkeiten an er Hörnlistrasse unterrichtet. Der Stadtrat hat die Gesamtkosten von 18,77 Millionen Franken als gebundene Ausgabe bewilligt. (far)