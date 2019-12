Schulhaus soll 62 Millionen kosten

Das neue Schulhaus für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler an der Tösstalstrasse 29 und 31 in Winterthur nimmt Gestalt an: Wie die Baudirektion des Kantons Zürich gestern mitteilte, hat das Projekt «Bau(m)werk» des Architekturbüros MAK architecture AG aus Zürich den Wettbewerb gewonnen. Das geplante Gebäude, ein siebengeschossiger Holz-/Betonbau, besteche «durch seine kompakte Form und der damit verbundenen Lage innerhalb der Parzelle, so dass Raum für zwei grosszügige Vorplätze entsteht», schreibt der Kanton. Die Grundrisse gewährleisteten eine optimale Schul- und Sportnutzung.

Auf diesem Areal an der Tösstalstrasse 29 und 31 will der Kanton Schulzimmer und Turnhallen für die Berufsfachschule bauen.Foto: Marc Dahinden

Das Bauvorhaben bei der Berufsfachschule Winterthur (siehe Plan) umfasst rund 40 Klassenzimmer, eine Dreifachturnhalle sowie Aufenthaltsräume für die Schüler und Räumlichkeiten für die Verwaltung. «Durch den Neubau können verschiedene Mietflächen in Winterthur aufgehoben und die Anzahl der Schulstandorte reduziert werden», schreibt der Kanton.

Neue Bushaltestelle

Doch es gibt auch noch andere Neuerungen: «Indem an der St. Gallerstrasse eine neue Bushaltestelle erstellt und die bestehende direkt vor den Neubau verschoben wird, können die Zugangswege zum neuen Schulhaus ideal aufgeteilt werden», schreibt die Baudirektion. Wo genau man die neue Bushaltestelle platzieren wird, konnte der Kanton gestern allerdings noch nicht sagen.

Klar ist hingegen: 2021 soll dem Regierungsrat und dem Kantonsrat ein bewilligungsfähiges Bauprojekt vorgelegt werden. Wenn diese den Plänen des neuen Schulhauses zustimmen und keine Rekurse erfolgen, können die Bauarbeiten voraussichtlich im Herbst 2022 beginnen. «Gemäss heutigem Stand der Planung sollte das neue Gebäude Ende 2024 bezugsbereit sein», hiess es gestern auf Anfrage. Gemäss einer groben Schätzung der Baudirektion wird mit Baukosten von rund 62 Millionen Franken gerechnet.

Immer mehr Schüler

Die neuen Schulräume sind dringend nötig. Denn die Wachstumszahlen explodieren. So erwartet der Kanton allein für den Raum Winterthur in den nächsten Jahren mit 2600 zusätzlichen Berufsschülerinnen und Berufsschülern (+25 Prozent).

«Ziel ist es, künftig alle unsere Angebote an der Tösstalstrasse zu konzentrieren»Paul Müller, Rektor Berufsfachschule

Bereits in der Vergangenheit musste die Berufsfachschule immer wieder Schulräume dazumieten. Sie ist deshalb über die ganze Stadt verstreut. «Ziel ist es, künftig alle unsere Angebote an der Tösstalstrasse zu konzentrieren», sagt Paul Müller, Rektor der Berufsfachschule. «Wir wollen nur noch einen Campus haben.»

Vom gestern präsentierten Siegerprojekt zeigt sich Müller positiv überrascht. Der geplante Neubau sei «grosszügig und hell». Man habe wirklich schüler- und lehrergerecht geplant.

Die Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten ist im Saal des ehemaligen Hotels Römertor an der Guggenbühlstrasse 6 noch bis zum 20. Dezember 2019 öffentlich zugänglich. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 17 Uhr