Schutzmasken sind ausverkauft, Teigwaren begehrt

Ob in der Bahnhofapotheke am Hauptbahnhof, in der TopPharm Apotheke in Wülflingen oder in der Post Apotheke in Seen, die Antwort ist immer dieselbe. «Nein, wir haben leider keine Atemschutzmasken mehr.» Weder günstige Masken für 9.90 Franken noch teure mit besseren Filtern für bis zu 70 Franken. Und bestellen könne man leider auch keine mehr, bedauern die befragten Apothekerinnen. «Die Lieferanten können keine mehr liefern.» Obwohl dies den Kundinnen und Kunden schon länger mitgeteilt werde, kämen einige trotzdem immer wieder, um sich erneut nach Masken zu erkundigen.

Wegen der Angst vor dem Corona-Virus sind die Atemschutzmasken in Apotheken und Drogerien ausverkauft. Dies obwohl sich die Masken laut dem Bundesamt für Gesundheit für den Schutz vor einer Ansteckung nur bedingt eignen. Besser ist es, wenn Kranke die Masken tragen, um Gesunde vor der Ansteckung zu schützen.

«Lagerbestand kritisch»

Auch in den Baumärkten der Region sind Atemschutzmasken nur noch vereinzelt erhältlich. «Die meisten Modelle sind ausverkauft», sagt René Schenk von der Hasler+Co AG. Aktuell sei man mit mehreren Lieferanten wie 3M oder Uvex im Gespräch und versuche, Masken zu erhalten. «Das ist aber alles andere als einfach aufgrund der aktuellen Situation.»

Auch bei Coop Bau und Hobby in der Grüze gibt es keine Masken mehr zu kaufen. Bild: dh

Bei Do it+Garden von Migros sind von den günstigen 3M-Arbeitsschutzmasken mit und ohne Ventil noch letzte Exemplare erhältlich. Im Umkreis von 30 Kilometern um Winterthur melden auf der Seite produkte.migros.ch drei von zehn Filialen, sie hätten noch einige Masken an Lager. Dies aber mit dem Hinweis «Lagerbestand kritisch».

«Die Auslieferung der Masken wird jedoch als Priorität eins ins Krisengebiet passieren und als Prioriät zwei werden Masken in Spitäler geliefert»Fabian Rauber, Baufachmarkt Jumbo

«In der Tat ist es so, dass die Nachfrage nach dem gesamten Atemschutz-Sortiment in den letzten Wochen aufgrund der Corona-Berichterstattungen enorm zugenommen hat», sagt Fabian Rauber vom Baufachmarkt Jumbo. Vereinzelt seien in den Filialen noch Masken erhältlich, doch die Verfügbarkeit sei von Region zu Region sehr unterschiedlich. Ausserdem sei die Lage moment unübersichtlich, da sich die Jumbo-Filialen in den letzten Tagen gegenseitig mit Masken «ausgeholfen» hätten.

Krisengebiete haben Vorrang

Vom Masken-Lieferanten 3M habe Jumbo die Rückmeldung erhalten, dass die Produktion auf Hochtouren laufe. «Die Auslieferung der Masken wird jedoch als Priorität eins ins Krisengebiet passieren und als Prioriät zwei werden Masken in Spitäler geliefert», sagt Rauber. Erst ganz am Schluss erhielten die Baumärkte neue Exemplare. «Wann welche Mengen an Jumbo geliefert werden, ist im Moment unklar.»

Coop Bau+Hobby habe aktuell noch Atemschutzmasken für Handwerker im Sortiment, sagt Andrea Bergmann. In der Bau+Hobby-Filiale in der Grüze sind allerdings nur noch einzelne teure Masken erhältlich, wie ein Augenschein zeigt. In einigen Verkaufsstellen seien die Atemschutzmasken derzeit nicht verfügbar, sagt Bergmann. Es sei jedoch möglich, dass in den nächsten Tagen Masken wieder erhältlich seien. Die globale Beschaffungssituation für Atemmasken sei aber «angespannt».

Unzuverlässiger Schutz

Das Tragen von einfachen Hygienemasken in der Öffentlichkeit oder im Umgang mit Erkrankten schütze Gesunde nicht zuverlässig vor einer Ansteckung, teilt das Bundesamt für Gesundheit mit. «Atemwegtröpfchen können durch Lücken seitlich in die Hygienemaske gelangen, wenn diese nicht eng anliegt.» Wird die Maske feucht, werde der Schutz vermindert. Ausserdem seien die Viren so klein, dass sie beim Einatmen durch das Maskenpapier in die Atemwege gelangen könnten. Untersuchungen zeigten dennoch, dass das Tragen von Hygienemasken das Infektionsrisiko reduzieren helfe, «weil man dann seltener Mund, Nase und Augen mit eventuell kontaminierten Händen berührt».

Bei bereits Erkrankten könnten Hygienemasken die Weiterverbreitung der Viren deutlich reduzieren, sagt das Bundesamt für Gesundheit. «Beim Niesen oder Husten werden viele Atemwegströpfchen von der Maske aufgefangen. Dies allerdings nur, wenn sie korrekt getragen wird.»

Läden verkaufen mehr Teigwaren

Hamsterkäufer habe er noch keine an der Kasse gehabt, sagt der Verkäufer der Spar-Filiale an der Wülflingerstrasse. Auch sonst habe er am Montag und Dienstag kein verändertes Einkaufsverhalten seiner Kundinnen und Kunden festgestellt. Lediglich die Desinfektionsmittel seien ausverkauft - aber das schon lange.

Das Teigwarengestell im Coop in Töss ist zumindest etwas ausgedünnt. Bild: dh

Angezogen haben in einigen besuchten Lebensmittelläden in Winterthur die Verkäufe von Teigwaren. Er habe bis Dienstagmittag deutlich mehr davon verkauft, als noch am Montag, sagt der Verkäufer im Denner des Einkaufszentrums Neuwiesen. Überhaupt liefen Lebensmittel seit dem Morgen sehr gut. Dasselbe hat die Verkäuferin im Migros in Wülflingen festgestellt. Mit der Angst vor dem Corona-Virus hat sie den aussergewöhnlichen Umsatz vom Montag bis zur Befragung durch den Journalisten nicht in Verbindung gebracht. Aber ja, Teigwaren habe sie ausserordentlich viele verkauft, sagt sie dann - und blickt zur Kundin an der Kasse. Alles völlig übertrieben, antwortet diese.

Wie an jedem Dienstag

In den meisten besuchten Lebensmittelläden rund um den Brühlberg läuft der Verkauf aber wie an jedem anderen Dienstag. Die meisten Gestelle sind voll, lediglich bei den Spaghetti, Nudeln und Penne hat es Lücken. «Kommt das Virus wirklich zu uns?» fragt ein Verkäufer. Er und seine Kollegin im Coop in Töss haben bisher an der Kasse nichts Aussergewöhnliches feststellen können. Dasselbe gilt für den Aldi an der Schlosstalstrasse und den «Gardasch Market» in Veltheim. Er erhalte sein Gemüse bisher zuverlässig geliefert, sagt der Verkäufer. Von Schwierigkeiten beim Nachschub aus Italien und Spanien sei ihm bisher nichts bekannt.