Schwarzarbeiter in Sennhof verhaftet

Die Polizei hat am Montagmorgen in Sennhof eine Baustellenkontrolle durchgeführt und dabei fünf Männer wegen Verdachts auf Schwarzarbeit verhaftet, teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Um 10.00 Uhr kontrollierten Fahnder, auf einer Baustelle in Sennhof, Eisenleger bei der Arbeit. Dabei stellten die Polizisten fest, dass fünf Männer, ohne entsprechende Bewilligung einer Arbeit nachgingen. In der Folge wurden die Mazedonier im Alter von 20 bis 49 Jahren verhaftet. Der Arbeitgeber, ein 29-jähriger Albaner, wird ebenfalls an die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland verzeigt. (far)