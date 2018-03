Schwere Gewalttaten nehmen zu

Punkto Kriminalität war 2017 für Winterthur ein eher durchzogenes Jahr: Zwar registrierte man mehr Vermögensdelikte (+5,4 Prozent), dafür wurden jedoch weniger Delikte gegen die Freiheit (–5,1 Prozent) verübt. Laut der gestern präsentierten kantonalen Kriminalstatistik wurden in Winterthur im letzten Jahr total 9014 Straf­taten erfasst (+1,5 Prozent). Wenn man nur die Delikte nach Strafgesetzbuch zählt, betrug der Anstieg in Winterthur gar 4 Prozent – dieser Wert liegt klar über dem kantonalen Schnitt von plus 1,3 Prozent.

Den Grund für den Anstieg der Delikte in Winterthur findet man vor allem im Bereich Sachbeschädigung. Hier wurden im letzten Jahr rund 1100 Fälle verzeichnet. Das entspricht einem Anstieg von nicht weniger als 40 Prozent. In der Stadt Zürich sank die Zahl hingegen um gut fünf Prozent. Bei den Sachbeschädigungen in Winterthur handelt es sich laut Michael Wirz, Sprecher der Stadtpolizei Winterthur, vor allem um Schmierereien, Graffiti und Aufkleber. «Wir gehen davon aus, dass die Anzeigebereitschaft in der Bevölkerung gestiegen ist, zumal man dies heute ja auch bequem online machen kann.» Beunruhigend ist insbesondere die Entwicklung bei den schweren Körperverletzungen. 31 solche Straftaten registrierte die Stadtpolizei Winterthur 2017 – doppelt so viele wie noch ein Jahr zuvor. Die Zahl der einfachen Körperverletzungen ging hingegen klar zurück (–16 Prozent).

Erfreulich sieht es auch bei den Einbruchdiebstählen aus. 2017 nahm die Zahl der Einbrüche in Winterthur noch einmal um 10 Prozent auf 365 Fälle ab. In der Stadt Zürich registrierte man dagegen acht Prozent mehr Einbruchdiebstähle. Für Wirz steht deshalb fest: «Winterthur zählt nach wie vor zu den sichersten Grossstädten der Schweiz.» Ganz grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass der langjährige Abwärtstrend bei den Straftaten im Kanton Zürich vorerst beendet ist. Und dies im Gegensatz zur landesweiten Entwicklung. Denn 2017 wurden laut den ebenfalls gestern publizierten Zahlen des Bundesamtes für Statistik schweizweit 6,1 Prozent weniger Straftaten registriert. Damit wurde erneut der tiefste Wert seit der Revision der Statistik im Jahr 2009 erreicht. (Landbote)