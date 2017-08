Schwere Vorwürfe an Stadtbus-Fahrer

630 Franken – diesen Betrag soll ein Fahrer von Stadtbus bezahlen, weil er während der Fahrt auf ­seinem Telefon herumdrückte und damit die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer und der Passagiere gefährdete.

So steht es in einem vom Stadtrichteramt ausgestellten Strafbefehl. Diesem zufolge war der Lenker eines besetzten Busses der Linie 4 an einem Tag im letzten November längere Zeit abgelenkt, weil er «sein Handy bediente und dabei seinen Blick immer wieder von der Strasse nach unten richtete».

Passiert sei dies zwischen den Haltestellen Breite und Turmstrasse auf einem wegen einer Baustelle nur einspurig befahrbaren Strassenabschnitt, auf dem gerade eine «erhöhte Aufmerksamkeit und Reaktions­fähigkeit» erforderlich gewesen wäre.

Der Fahrer akzeptiert den Strafbefehl nicht und hat ihn angefochten. «Die Busse würde mir weh tun, ich habe eine Familie», erklärt er am Telefon. «Und überhaupt, dann bekäme ich einen Eintrag für etwas, das ich nicht gemacht habe.»

Nach Darstellung des Chauffeurs, eines 41-jährigen Schweizers, liegt der Fall ganz anders. Er habe nicht sein Handy benutzt, sondern eine Fernbedienung, die die Lichtsignalanlage auf der Strasse ansteuerte; Bus­fahrer können sich Baustellen­abschnitte grünschalten lassen, um den Fahrplan einzuhalten.

«Der Polizist hat das vielleicht verwechselt»

Das kleine schwarze Bediengerät, an sich im Führerstand befestigt, doch herausnehmbar, sehe ähnlich aus wie ein Handy, so der Fahrer. Deshalb habe der Motorradpolizist, der ihn beobachtete, das womöglich verwechselt. Dass der Chauffeur einige Zeit mit dem Gerät hantierte, begründet er damit, dass es bockte und er die Batterie herausnehmen und neu einsetzen musste. «Das ist nicht verboten.»

Der Stadtbus-Chauffeur hat sich einen Anwalt genommen, bezahlt von seiner privaten Rechtsschutzversicherung. Weil der Anwalt abwesend ist, musste der für diese Woche anberaumte Termin am Bezirksgericht verschoben werden. Die Anhörung soll nun im November stattfinden.

«Warum sollte ich so etwas tun? Das könnte mir ja den Job kosten.»Der beschuldigte Busfahrer

Die ausgestellte Busse werde sicherlich aufgehoben, meint der Busfahrer. Er habe die Sicherheit der Passagiere nicht gefährdet. Zur ­Entlastung legte er dem Gericht eine Benutzungsübersicht seines Telekommunikations­anbieters vor. «Man sieht, dass ich nichts gemacht habe: kein ­Anruf, kein SMS, kein Daten­volumen.»

Mit juristischen Verfahren hat der Chauffeur bereits Erfahrung: Im Januar sprach ihn in zweiter Instanz das Ober­gericht vom Vorwurf frei, 2014 beim Überholen einer Limousine eine Streifkollision verursacht zu haben. Auch diesen Strafbefehl hatte der Fahrer angefochten.

Im Wiederholungsfall ­kündigt Stadtbus den Fahrern

Stadtbus hat laut Sprecher Reto Abderhalden Kenntnis von dem Rechtsstreit. Dies, weil der Fahrer den Vorfall selber dem Betriebschef meldete; die Straf­verfolgungsbehörden informieren Drittparteien nicht. Im vorliegenen Fall stehe heute Aussage gegen Aussage, so Abder­halden.

Grundsätzlich leite Stadtbus bei Handynutzung am Steuer, «die natürlich ausdrücklich verboten ist», ein internes Disziplinar­verfahren ein. Bei einem Erst­verstoss ergeht ein Verweis, im Wiederholungsfall droht die Kündigung.

(Der Landbote)