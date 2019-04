Schwümbis putzen sich für die neue Saison heraus

Das Wetter macht es einem derzeit nicht leicht: Sehnte vor ein paar Tagen noch mancher die Eröffnung der Badisaison herbei, hat sich das nun wohl, spätestens seit dem gestrigen Dauerregen, wieder geändert. Wie dem auch sei, die Winterthurer Freibäder eröffnen Anfang Mai die neue Saison, so teilte das Sportamt gestern mit. Im Einzelnen sind die Öffnungstage wie folgt:

Wolfensberg: 1. Mai bis 15. September

Geiselweid: 4. Mai bis 27. ­September

Oberwinterthur und Wülf­lingen: 4. Mai bis 14. September

Töss: 11. Mai bis 15. September

Die Öffnungszeiten der Badis sorgten in den letzten Jahren immer wieder für Diskussionen. Einmal verweigerte man im Geisi abends auch am heissesten Tag eine längere Öffnungszeit, und zum Ende des letzten Badisommers zeigte man sich bezüglich einer Ausdehnung der Saison unflexibel: Während in der Stadt Zürich die Badis im warmen September eine Woche länger offen blieben, schlossen sie in Winterthur mehrheitlich.

Zu einem Rekordjahr hätte es aber wohl auch bei einer Verlängerung nicht mehr gereicht: 2018 wurden insgesamt rund 390000 Eintritte verzeichnet, im ebenfalls heissen Sommer 2015 waren es über 410000 gewesen.

Events zum Pass-Jubiläum

Das Wetter 2019 ist noch nicht bekannt, jedoch vermeldet das Sportamt, man werde das Jubiläum des Sportpasses mit einigen Aktivitäten und Gewinnspielen in den Frühlings- und Sommermonaten begehen. Der Sportpass, also die Eintrittskarte, feiert demnach dieses Jahr den 25. Geburtstag.

In der Mitteilung weist die Stadt ferner darauf hin, dass der Jahres- und der Saisonsportpass von den Personen, die bereits einen solchen besitzen, auch online verlängert werden kann. Wer an einem heissen Sommertag, für einen Einzeleintritt, die lange Schlange an der Schwümbikasse umgehen möchte, kann ebenfalls im Webshop des Sportamts direkt per Computer oder Handy ein Ticket kaufen.

(Der Landbote)