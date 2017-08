Sechs ­Fasnächtler springen ein

Noch vor knapp zwei Monaten herrschte grosse Personalnot im Vorstand der Fasnacht-Gesellschaft Winterthur. Vier Mitglieder traten an der Generalversammlung nicht zur Wiederwahl an – da warens nur noch drei. Eine Findungskomission unter Leitung des Ehrenpräsidenten konnte nun nach wenigen Wochen sechs neue Namen präsentieren. An einer ausserordentlichen Generalversammlung wurden die vorgeschlagenen Personen am Dienstag in den neu neunköpfigen Vorstand gewählt. Des Weiteren habe man zehn motivierte Helfer gefunden, heisst es. Unter den Neulingen ist auch ein alter Bekannter: Der gewählte Präsident Thomas Steffen stand dem Vorstand bereits bis 2015 vor, nun kehrte er zurück. Als «eingefleischter Fasnächtler» habe er nicht zurückstehen und das Seine zu einer gelungenen Neuausgabe ab November beitragen wollen, sagt er auf Anfrage. Er sei damals ja nicht aus Groll abgetreten: «Es geht uns allen um die Sache.» Der Arbeitsaufwand für das unbezahlte Amt sei nicht unerheblich, so Steffen. Neben den regulären Sitzungen und Planungsarbeiten steht nun auch die Erarbeitung einer Gebühren­regelung mit der Stadt an.

Fasnacht «nicht gefährdet»

Wie zu Jahresbeginn publik wurde, muss die Fasnacht auch finanziell kürzertreten. Von einer «Rettung» der Fasnacht nach der Neubesetzung des Gesellschaftsvorstands will Präsident Steffen aber nicht sprechen. Das Fortbestehen der Tradition sei nicht ernsthaft in Gefahr gewesen, jedoch könne man nun die nächste Austragung «geordnet organisieren». (gu)