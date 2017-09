Sechs Rentnerinnen sexuell belästigt

Am vergangenen Montag erstatte eine Frau im Rentenalter in Winterthur Anzeige: Sie sei von einem Mann beim Hauptbahnhof sexuell belästigt worden. Vier Tage später, am Freitagmittag, konnten Kantons- und Stadtpolizei einen 53-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Die Beamten erwischten den Mann in flagranti als er, erneut im Gebiet des Hauptbahnhofs, eine ältere Frau angesprochen und belästigt hatte.

Täter ist geständig

Dass hinter den Taten des Mannes ein Muster stecken könnte, entdeckte die Kantonspolizei bereits während ihrer viertätigen Ermittlungen. Sie geht laut Sprecher Marc Besson von sechs Opfern aus, die alle im letzten Monat vom 54-Jährigen sexuell belästigt worden waren. «Alle betroffenen Frauen waren über 70 Jahre alt», sagt Besson. Der Täter sei grundsätzlich geständig. Ob er polizeilich bereits bekannt gewesen sei, kommentiert Besson nicht.

Bei der Ermittlungsarbeit ging die Kantonspolizei klassisch vor, führte Gespräche mit Bahnhofsangestellten und Ladenpersonal, denn die Taten ereigneten sich sowohl im Innern des Bahnhofsgebäudes als auch davor. Schliesslich erhielten die Ermittler offenbar ein recht genaues Bild des gesuchten Mannes.

Der 53-jährige Verhaftete, der laut Polizei im Kanton Zürich wohnhaft ist, wurde nach den ersten Befragungen der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland übergeben. (Der Landbote)