Seen – der zufriedene Stadtteil

Am Mittwochmittag hatte der siebenköpfige Stadtrat die grossen Linien seiner Legislaturziele präsentiert. Am Abend ging es in der Freizeitanlage Kanzleistrasse dann um die ganz konkreten Anliegen der Seemerinnen und Seemer. Die Gelegenheit mit der Regierung ins Gespräch zu kommen nahmen etwa 80 Personen wahr.

Deutlich sichtbar fehlte beim Anlass der jüngere Teil der Bevölkerung. Die Aufforderung im Vorfeld Fragen einzureichen, hatten nur acht Fragesteller befolgt, ein Zeichen, dass grosse Aufregerthemen fehlen. Seen scheint, im Grossen und Ganzen, zufrieden.

Kein Bekenntnis zum Schalter

Landbote-Redaktor Michael Graf wies als Gesprächsleiter die Fragen den Amtsträgern auf dem Podium zu. Die erste drehte sich um den SBB-Schalter am Bahnhof Seen: Wie will der Stadtrat sich für dessen Erhalt einsetzen?

Winterthur habe den viertgrössten Bahnhof in der Schweiz, holte Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) aus, und man sei derzeit daran dessen Infrastruktur auszubauen und somit im stetigen Gespräch mit den SBB.

Betreffend den Schalter im Bahnhof Seen habe er extra den neusten Stand erfragen lassen, ein konkretes Bekenntnis für das Offenhalten von Schaltern sei von den SBB aber nicht zu bekommen.

«Ich arbeite im besten Stadtteil»Roman Müller,

Quartierpolizist in Seen

Die nächste Frage ging an Bauvorsteherin Christa Meier (SP). Weshalb wird ein Gewerbebetrieb, der aufgrund einer städtischen Baustelle über längere Zeit Umsatzeinbussen erleidet, nicht entschädigt?

Baustellen seinen für alle Betroffenen eine grosse Herausforderung, antwortete Meier. Von den Erneuerungen profitierten im Nachhinein aber alle. Gemäss langjähriger Gerichtspraxis hätten Anstösser keinen Anspruch auf Schadensersatz. Schulvorsteher Jürg Altwegg (Grüne) musste erklären, warum es im Schulhaus Oberseen keinen Spielplatz gibt.

Der Platz sei dort sehr beschränkt, antwortete er. Vom Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) sei ausserdem ein Regenrückhaltebecken geplant und im Umfeld einer solchen Anlage könnten keine Spielgeräte platziert werden. Das Problem sei erkannt, eine befriedigende Lösung habe er aber noch nicht, sagte Altwegg .

Fremdparkierer in blauer Zone

Ab wann die blaue Zone im Wingertliquartier eingeführt werde, wurde gefragt. Christa Meier: «Die blaue Zone wird in Winterthur ab nächstem Jahr in drei Etappen eingeführt.» Seen gehöre zur 2. Etappe, deren Ausführung sei auf 2020 vorgesehen.

An einem Sonntag im Juli habe er an der Wurmbühlstrasse und an der Wingertlistrasse insgesamt 28 quartierfremde Firmenfahrzeuge gezählt, berichtete ein Herr aus dem Publikum. Ob denn an Sonntagen nicht kontrolliert werde?

Selbstverständlich werde auch an Wochenenden kontrolliert, sagte Sicherheitsvorsteherin Barbara Günthard-Maier (FDP) und versprach: «Wir werden das nun genauer anschauen.» Weitere Fragen betrafen die Sicherheit von Velowegen und von Fussgängerübergängen.

Hier war häufig der Quartierpolizist Roman Müller die geeignete Auskunftsperson. Generell gehe es in Seen sicher und ordentlich zu, resümierte er zufrieden: «Ich arbeite im besten Stadtteil». Applaus.

Ein Fragesteller sprach Betrugsfälle von Sozialbezügern an. Auf überzeugende Art erläuterte Sozialvorsteher Nicolas Galladé (SP) die Problematik und zeigte auf, dass seine Mitarbeiter ihr Bestes geben, aber oft an Grenzen ihres Handlungsspielraumes stossen.

Optimierte ÖV-Verbindung

Auf das Ladensterben im Shopping Seen angesprochen, wies Finanzvorsteherin Yvonne Beutler (SP) darauf hin, dass heute eben vieles online eingekauft werde.

An den Steuern liege dies aber nicht, denn von den Schweizer Städten habe Winterthur eine der tiefsten Steuerbelastung. Und ergänzte: «In Winterthur zahlen etwa 90 Prozent aller Firmen gar keine Steuern.» Die Frage nach Verbesserungen für die Zukunft, brachte Werkvorsteher Stefan Fritschi (FDP) ins Spiel.

Dieser pries in seinen Ausführungen die Vorzüge welche der neue SBB-Fahrplan für Seen bringe. Der Fahrplanwechsel am 9. Dezember bringe zudem einen dichteren Takt auch bei den Busverbindungen nach Seen, frohlockte er.

(Der Landbote)