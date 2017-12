Sek-Modell bisher falsch angewandt

Ab nächstem Sommer gibt es an der Sekundarschule keine Anforderungsstufen mehr in den Fächern Mathematik und Französisch. Wie Stadtrat Jürg Altwegg (Grüne) nun auf Anfrage einräumt, kam der Entscheid «von aussen getrieben» zustande. Die Schulleitenden sind eigentlich mit dem heutigen System zufrieden.

Der Bildungsrat hielt in einem Beschluss jedoch fest, dass die Anforderungsstufen nicht weiter so unterrichtet werden dürfen, wie es gegenwärtig in Winterthur getan wird. In fast allen Schulen werden die Niveaufächer in der Klasse erteilt. Das entspricht nicht der Volksschulverordnung. Eine Ausnahmeregelung wollte der Bildungsrat nicht gewähren; alle Schülerinnen und Schüler im Kanton müssten gleich behandelt werden. Nach diesem Beschluss blieb den Winterthurer Schulen nur die Wahl zwischen einer Anpassung ans vorgeschriebene Modell und einer Abschaffung der Anforderungsstufen.

Alle Partner berücksichtigt?

Nicht glücklich mit dem getroffenen Entscheid sind die IG Elternräte sowie der Ausländerinnen- und Ausländer-Beirat. In einer gemeinsamen Stellungnahme an die Zentralschulpflege beklagen sie, dass im Beschluss der Zentralschulpflege die Argumente der Eltern und des Ausländer-Beirats als Vernehmlassungspartner überhaupt nicht vorkommen.

«Wir sind zum Schluss gekommen, dass eine Abschaffung der Anforderungsstufen den Bedürfnissen der Schüler am besten gerecht wird.»Jürg Altwegg,

Stadtrat

«Wurden unsere Stimmen beim Evaluationsprozess nicht gewichtet?» fragt Cristina Bozzi, Präsidentin der IG Elternräte. Altwegg sagt dazu, man habe die Vernehmlassungsantworten von Schulleitungen, Lehrpersonen und Elternorganisationen eingehend geprüft und besprochen und habe die Argumente sorgfältig abgewogen. «Wir sind aber zum Schluss gekommen, dass eine Abschaffung der Anforderungsstufen den heutigen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler am besten gerecht wird.»

Die IG Elternräte und der Ausländer-Beirat verlangen nun, dass die Kreisschulpflegen dafür sorgen, dass die Durchlässigkeit im dreiteiligen Sek-Modell trotzdem erhalten bleibt. Markus Seger, Präsident der Schulleiter-Konferenz zeigt sich optimistisch, das dies gelingen wird. Es gebe Möglichkeiten, eine Individualisierung auch innerhalb der Klasse anzubieten. (Der Landbote)