«Selbst beim Kauf eines Occasion-Autos sichern sich viele besser ab»

Es riecht wie frisch geteert in der hintersten Reihe der Wohnsiedlung Zelgli Mattenbach an der Eisweiherstrasse, gleich im Anschluss an die Pünten. Arbeiter dämmen die Häusersockel gerade auf der ganzen Länge mit dicken Schaumglasmatten ab (siehe Bild). Die «Pflästerli», mit denen die zuständige Baufirma Leemann+Bretscher (L+B) Jahre zuvor nachgebessern wollte, waren gemäss Expertise nicht einmal fachgerecht ausgeführt worden.

Noch fataler für Anwohner mit einem Parkplatz in der Tiefgarage weiter vorne ist hingegen, dass deren Decke nicht wie üblich mit einer Extraschicht isoliert wurde, so dass Wasser durchsickerte. In der Betondecke wurden bereits Spuren einer chemischen Reaktion sichtbar. Hätten daraufhin die Stahlarmierungen zu rosten begonnen, wäre die Decke bei einem Brand alsbald einsturzgefährdet gewesen. «Unumgänglich» sei eine Totalsanierung daher, kam ein Bauexperte vor zwei Jahren zum Schluss. Gegenüber dem «Landboten» redete er von Baupfusch. Kostenpunkt: 1,75 Millionen Franken.

Eigentümer schweigen

Wer sollte für den Schaden aufkommen, nur neun Jahre, nachdem die Tiefgarage gebaut wurde? Viele der Reihenhausbesitzer fühlten sich geprellt und zeigten auf den ursprünglichen Bauherrn L+B. Diese war zuvor schon mehrfach wegen Garagensanierungen in die Schlagzeilen geraten. Doch juristisch blieben den Reihenhausbesitzern die Hände gebunden. Die fünfjährige Verjährungsfrist, um die Mängel zu rügen, war längst abgelaufen und die Lage damit aussichtslos geworden. «Anwälte weigerten sich, uns in dem Fall zu vertreten», sagt ein Geschädigter. Das Baugremium, das die Eigentümer in der Sache vertritt, schweigt sich in der Sache inzwischen aus.

Wie sieht die rechtliche Lage aus? Heute sind die Mängelfristen gemäss Obligationenrecht (OR) oder den Allgemeinen Bedingungen für Bauarbeiten - der SIA-Norm 118 des Schweizerischen Ingenieurs- und Architektenvereins - wie folgt geregelt: Nach Werkvertragsrecht im OR sind verdeckte Mängel innert sieben Tagen nach Kenntnis zu rügen. Meist wurde bei einem Bauprojekt zwischen Käufer und Bauunternehmen auch die SIA-Norm vereinbart. Dann kann der Käufer innert zwei Jahren nach Abnahme sichtbare Mängel jederzeit geltend machen und rügen.

Es ist die Baufirma, die in diesem Fall nachweisen muss, dass sie die Verträge eingehalten hat. Wenn nicht, muss sie nachbessern. Nach zwei Jahren kehrt die Beweispflicht, und nach fünf Jahren verjähren die Mängelrechte ganz. Ausser, ein Bauunternehmen hat «arglistig verschwiegen» gehandelt, bestimmte Schlampereien bewusst verschwiegen oder gar verdeckt. Die Chancen jedoch, dies nachzuweisen, sind gemäss Baujuristin Marie-Theres Huser von der Spiess+Partner AG minim.

«Mangel? Rasch handeln!»

Huser empfiehlt, kurz vor Ablauf der Fünfjahresfrist eine Liegenschaft auf Mängel durchleuchten zu lassen und dann, falls man einen findet, rasch zu handeln. Zum Beispiel, indem man beim Bauunternehmer einen sogenannten Verjährungseinredeverzicht verlangt. Damit bliebe zumindest der Weg vor Gericht offen, um dort Ansprüche geltend zu machen. Blocke eine Baufirma ab, könne die drohende Verjährung der Mängelrechte einzig noch vor dem Friedensrichter hinausgezögert werden.

In der Lehre ist die Forderung Huser, die Verjährungsfrist bei verdeckten Mängel von fünf auf zehn Jahre zu verlängern, laut Huser längst anerkannt: «Die Fristen sind heute eindeutig zu kurz.» 2013 wurde die SIA-Norm 118 revidiert. In der zuständigen Kommission rangen sämtliche Branchenvertrer miteinander: öffentliche und private Bauherrenvertreter, das Bauhaupt- und Nebengewerbe sowie die Architekten und Bauingenieure. Die Verjährungsfristen blieben damals unangetastet. «Es gab kaum Stimmen, die eine Verlängerung auf 10 Jahre forderten», sagt Beat Flach, GLP-Nationalrat und juristischer Berater beim SIA. Er glaube auch nicht, dass dies viel bringen würde. Die meisten Baumängel entdecke man innert der geltenden Frist.

Uninformiert und knausrig

Ein Problem ist laut Flach, dass Stockwerkeigentümer häufig erstaunlich schlecht vorbereitet, organisiert und finanziell gepolstert seien: «Viele sichern sich selbst beim Kauf eines Occasion-Autos besser ab, als bei einer Eigentumswohnung!». Dabei, das betont auch Baujuristin Huser, könne man sich vertraglich absichern. Auf Baukörper wie Flachdächer eine 10 Jahre-Garantie zu verlangen, sei inzwischen durchaus üblich. Doch selbst die Verwaltungen, die eine Liegenschaft bei der Übernahme besonders gut kennen müssten, seien über die Details oft kaum im Bild. Komme hinzu, das Stockwerkeigentümer häufig nicht Willens seien, Geld in einen letzten Check vor Ablauf der fünfjährigen Verjährungsfrist zu investieren. «Viele sind finanziell am Limit und haben beim Wohnungskauf ihre letzten finanziellen Reserven aufgebraucht.» Die tiefen Zinsen hätten die Lage in den letzten Jahren wohl noch etwas verschärft.

Aus Flachs Sicht ebenfalls entscheidend, um sich vor Baupfusch zu schützen: Sicherzustellen, dass Bauausführende und Planer unabhängig voneinander agierten und sich gegenseitig auf die Finger schauten. Wenn ein Totalunternehmer, frei zwischen Preis und Qualität abwägen könne, sei ja wohl klar, wofür er sich entscheide. (Landbote)