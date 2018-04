Sie brachte den Hippie-Chic in die Stadt

Sie muss lachen, wenn sie erzählt, wie sie damals vor 40 Jahren Currypulver, Currypaste und Mango-Chutney aus Indien heimbrachte. Riesenmengen hatte sie bestellt, es reichte für Jahre. Damals hatten die Grossverteiler noch keine Asia-Foodcorner und die Produkte noch kein Ablaufdatum. Aber Margrith Meyer hatte ihre Asia Boutique und Ideen.1946 in Schaffhausen geboren, riet ihr die Berufsberaterin, das KV zu absolvieren, keinesfalls was Technisches, dafür fehle ihr das Flair, meinte die Fachfrau. Doch Margrith Meyer, damals noch Margrith Roth und 17 Jahre alt, entschied sich, bei der Flugsicherung in Kloten eine Ausbildung zu machen. Und die war halt «wahnsinnig technisch, ich musste viel büffeln» erinnert sie sich. Später ging sie nach England, kam zurück und fand eine Stelle beim Amt für Luftverkehr am Flughafen. Sie musste die Durchsagen machen: «Gelandet ist Swissair 330 aus Tel Aviv», die meisten der Flugnummern hat sie heute noch im Gedächtnis.

Auf Einkaufstour in Asien

Auch ihr zukünftiger Mann arbeitete in der Branche, er war Steward auf Swissair-Flugzeugen. Kennengelernt aber habe sie ihn beim Skifahren, erzählt sie. Sie heirateten 1969, und 1974 gebar sie ihren Sohn, Thomas. Dass ihr Mann bei der Swissair war, kam ihr nicht ungelegen, denn 1971 hatte sie sich spontan entschieden, an der Ecke Steinberggasse/Obergasse ihre Asia-Boutique zu eröffnen. Vis-à-vis lag damals der Plattenladen Pickup.

Auf Reisen nach Indien, Thailand, in die Türkei kaufte Margrith Meyer ein, was sie in ihrer Boutique verkaufen wollte: Batikkleider, Silberschmuck, Jade-Anhängerli aus Hongkong, diese verflochtenen silbernen Haremsringe, Räucherstäbli, Patchouli-Parfum, auch billigen Tand. «Und natürlich musste ich die Kleider auch selber tragen – als Reklame». Sie war eine der ersten, die den Hippie-Chic in die Stadt brachte. «Selber war ich nie ein Hippie, vielleicht deshalb nicht, weil ich früh geheiratet habe.»

Aus dem Hobby wird ein Job

In den ersten Monaten konnte sich Margrith Meyer noch kaum selber um ihren Laden kümmern, eine Freundin half aus. Denn die Gründung war so Hals über Kopf passiert, dass sie erst ihre Anstellung bei einer Kleinkredit-Bank kündigen musste, bevor sie ins eigene Geschäft einstieg. «Ich übernahm zunächst jeweils den Samstag», erzählt sie, «und auch später habe ich die Boutique zuerst eher so als Hobby verstanden: offen von Mittwoch bis Samstag und auch dann erst ab 10.30 Uhr, das gefiel mir.»

Bild: Marc Dahinden

Und fast etwas ernüchtert stellt sie fest: «Dann entwickelt sich sowas rasch, und plötzlich muss man voll dabei sein. Aber die Zeit verging unheimlich schnell, und es war eine gute Zeit.» Die Geschäfte gingen gut und immer besser. Als ihr die erste Boutique an der Ecke gekündigt wurde, bot sich die günstige Gelegenheit, das Haus nebenan zu erwerben, und dorthin zügelte sie ihr Geschäft. In der Wohnung darüber gleich selber zu wohnen, erwogen sie und ihr Mann kurz, dann aber sagte sie sich: «Henggart ist besser geeignet, da hat man Distanz und ist etwas weniger gebunden.»

So spontan wie Margrith Meyer bei der Gründung ihes Geschäfts war, so plötzlich entschied sie sich für dessen Aufgabe. Irgendwann im Februar, als die Sonne kaum noch schien, habe sie gemerkt: «Jetzt ist genug, im Juni schliesse ich.» Und auf einmal habe sie gefühlt, wie müde sie sei. «Ich liebte die Arbeit, ich habs immer gerne gemacht, aber jetzt reichts.» Und plötzlich seien ihr auch Fragen gekommen: «Habe ich mein Leben verpasst? Hatte ich eine Augenbinde an?» Tröstend und wunderschön seien aber jetzt die Besuche von treuen oder ehemaligen Kundinnen. «Letzte Woche kam eine Frau in meinem Alter vorbei, erzählte was sie hier alles erlebt und gekauft hatte, und gemeinsam weinten wir ein bisschen.»

Und was kommt noch? Zur Beziehung mit ihrem Mann schauen, reisen vielleicht, vor drei Jahren waren sie in Rajasthan, «und in Bali war ich noch nie, das reizt mich, ich kenne da einige Leute».

«Niemand fragte je danach»

Schmuck einkaufen muss sie nun nicht mehr auf ihren Reisen. Es sei ohnehin so, dass auf Bali, in Thailand und Indien die Kunsthandwerker heute meist nach Ideen von Europäern oder Amerikanern arbeiten würden. «Das Ursprüngliche ist verschwunden.» Und dann erzählt sie, wie sie damals zum Curry und zum Chutney kam: «Ich war in Bombay und hab dem Taxifahrer gesagt, was ich wollte. Er hat mich dann an diesen Ort gefahren, wo Frauen mit nackten Füssen das Mango-Chutney zubereiteten. Ich weiss bis heute nicht, ob es später nochmals gekocht wurde, niemand fragte je danach.» (Landbote)