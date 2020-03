Sie fördert Frauen von Amtes wegen

Seit acht Jahren arbeitet Nese Çetinkaya nun schon für die Stadt Winterthur und die waren alles andere als langweilig. Sie erlebte mit, wie das Büro für Gleichstellung in Budgetdebatten unter Beschuss kam und vor vier Jahren schliesslich ganz abgeschafft wurde. Weil die Politik kurz darauf eine Kehrtwende vollzog, wurde sie alleinige Leiterin der neu geschaffenen Fachstelle Diversity Management. Davor teilte sie sich die Stelle als Leiterin mit einem Kollegen.

Die neue Fachstelle arbeitet nicht nur auf die Gleichstellung der Geschlechter hin; die gesellschaftliche Vielfalt – Geschlecht, Alter, Herkunft, Religion, Sprache, Behinderungen etc. – soll sich auch in der Verwaltung spiegeln. Dort ist die Gleichstellung nach wie vor ein «sehr politisches» Thema. Wirklich dagegen sei niemand: «Manche sehen aber den Sinn der Fachstelle nicht. Sie finden, es sei doch eigentlich alles gut.»

Das habe man ihr auch schon so ins Gesicht gesagt: «Oft sind es gewisse Formulierungen, die zeigen, dass einzelne das Thema nicht so wichtig finden.» Wenn ihr dann nicht gerade die Worte fehlen, reagiere sie mit sachlichen Argumenten und Humor: «Man muss die Leute ernst nehmen und versuchen, eine Ebene zu finden, auf der man das Gespräch fortsetzen kann.» Nese Çetinkaya selbst formuliert vorsichtig. Sie beginnt ihre Sätze oft mit einem «Ich glaube» oder einem «Ich denke».

Manchmal ist es auch das etwas förmlichere «Aus meiner Sicht». So signalisiert sie ihrem Gegenüber, dass man es auch anders sehen kann und darf. Diplomatisches Geschick ist in ihrem Job essenziell. Denn auch als Leiterin der Fachstelle Diversity Management kann die 52-Jährige kein Amt und keinen Betrieb der Stadt Winterthur zu mehr Gleichstellung oder Chancengleichheit zwingen. Sehr wohl aber beraten, erklären und überzeugen.

Grenzen ziehen lernen

«Mein Alltag besteht vor allem aus Reden und Schreiben», sagt Çetinkaya denn auch. Ihre Hauptaufgabe ist es, die Diversity Strategie mit und in den einzelnen Departementen umzusetzen. Aktuell ist sie etwa mit der Umsetzung der Motion beschäftigt, die einen Frauenanteil von mindestens 35 Prozent in der oberen Führungsstufe verlangt. Ende 2017, als die Zahlen letztmals erhoben wurden, lag der Anteil bei 30 Prozent.

Ihr Vorgehen ist bei allen Vorstössen dasselbe: Sie sichtet, erarbeitet Grundlagen, bringt Ideen vor, holt Feedback ab sowie juristischen Rat ein und passt Vorschläge solange an, bis die Departemente einverstanden sind. Weiter vermittelt sie neuen Lernenden und Mitarbeitenden in Kursen, wie man bei der Stadt miteinander umgeht. Oder sie bringt Vorgesetzte dazu, eigene Vorurteile zu hinterfragen – etwa wenn sie eine Stelle neu besetzen.

Schliesslich ist sie eine Anlaufstelle für Angestellte, die beispielsweise Mobbing oder sexuelle Belästigung erlebt haben. Unter den rund 80 Beratungen, die sie letztes Jahr durchführte, seien ein bis zwei Fälle von sexueller Belästigung gewesen, die man im Gespräch klären konnte: «Meist geht es darum, die Person dabei zu unterstützen, ihre Grenzen besser zu ziehen.»

Als Beispiel nennt sie den Fall einer jungen Mitarbeiterin: Ihr älterer Kollege fragte sie wiederholt aus, was sie in der Freizeit mit ihrem Freund mache und machte anzügliche Andeutungen. «Sie vermied erst allein mit ihm zu sein und versuchte, ihm auszuweichen. Nach der Beratung wehrte sie sich erfolgreich.» Häufiger hat sie es aber mit Fällen wie diesem zu tun: Eine Frau wird schwanger und will ihr Pensum reduzieren, was in einem dreiköpfigen Team nicht immer ganz einfach ist. Hin und wieder kämen auch Fragen zur sprachlichen Gleichstellung: «Das mache ich mittlerweile mit Links.»

Besonders bequem ist die Sprachregel, wonach einfach beide Formen, die männliche und die weibliche, verwendet werden. Es geht aber auch eleganter, indem man das Problem mit neutralen Begriffen oder der direkten Anrede «Sie» umschifft. Generell lautet Çetinkayas Devise: «Es gibt meistens eine Lösung, nur sieht man sie im Alltag nicht immer sofort.»

Machtspiele und Rocklängen

Die Familie von Çetinkaya zog von der Türkei in die Schweiz als sie noch klein war. Hier machte sie das KV und am Anfang ihrer Karriere auch Erfahrungen, die man aus heutiger Sicht wohl als diskriminierend einstufen würde. Ein Kollege habe ihr Aussehen einmal so kommentiert: «Mhmm, die Nese im sexy Sekretärinnenoutfit.»

Sie habe den Kommentar als Machtspiel identifiziert und sich auch nicht, wie es in solchen Fällen oft vorkommt, selbst die Schuld gegeben – etwa wegen eines zu kurzen Rocks: «Der Rock war so und nicht so lang», sagt Çetinkaya. Beim ersten «so» hält sie die Hand ans Knie, beim zweiten an die Mitte des Oberschenkels.

Sie sei konsterniert gewesen, doch die Kollegen hätten gesagt, sie solle nicht so tun: «Das war nur ein Spass.» Von ihren Vorgesetzten habe sie damals aber den nötigen Rückhalt bekommen und so will sie den Vorfall auch nicht als Diskriminierung verstanden wissen. Aber: «Mit der Zeit wird man sensibler und sieht mehr.»

Was der Streik bewirkte

Am Frauenstreik von letztem Juni marschierte die dreifache Mutter nach Feierabend mit. Der Streik habe den Gleichstellungsanliegen mehr Gewicht gegeben und auch innerhalb der Verwaltung für eine grössere Akzeptanz gesorgt. Für sie bedeutet der Frauenstreik vor allem auch viel Mehrarbeit: Die 150 Forderungen, welche die Kerngruppe danach in den Gemeinderat trug, landeten zunächst auf ihrem Schreibtisch.

Çetinkaya unterscheidet dabei zwischen Anliegen wie der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, die tatsächlich im Rahmen der städtischen Möglichkeiten liegen und solchen, welche die Gesellschaft als Ganzes betreffen – etwa die Forderung nach neuen Rollenmodellen.

Und dann war da noch die Aktion der Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung. Sie liessen am Frauenstreik insgesamt 100 violette Luftballons mit Wünschen steigen. Davon wurden 39 Kärtchen zurückgeschickt. Kritisiert wurde vor allem der geringe Frauenanteil im Kader, der mit per Ende 2018 rund 30 Prozent betrug und angesichts der Tatsache, dass Frauen über 60 Prozent des Personals ausmachen, zu tief ausfällt.

Die Umsetzung der Zielvorgabe von 35 Prozent ist denn auch Çetinkayas derzeit grösste Baustelle: «Starre Quoten finde ich schwierig. Vor allem wenn man wie beim Baudepartement im vorherein weiss, dass man das Ziel in nützlicher Frist nicht erreichen kann.» Beim zweithäufigsten Wunsch nach Lohngleichheit, schnitt die Stadt bei der letzten Prüfung im Jahr 2013 hingegen vergleichsweise gut ab.

Damals betrugen die unerklärbaren Unterschiede 1.7 Prozent – zu Lasten der Frauen. Dieses Jahr soll es wieder eine Prüfung geben, die danach alle zwei Jahre wiederholt wird. Obwohl der Stadtrat generell der Meinung ist, man mache viel, soll demnächst das Konzept für eine Arbeitsgruppe Diversity erarbeitet werden – um das «empfundene Defizit» zu prüfen.

Ein grosser Laden

Im November antwortete Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) auf die Ballonforderungen so: «Wir haben alle Karten in der Stadtratssitzung ausgewertet und festgestellt, dass wir an fast allen Themen bereits dran sind.» Die Stadt, so die Botschaft, ist auf Kurs. Tatsächlich ist einiges durch das neue Personalstatut schon erfüllt, wenigstens auf dem Papier.

Dieses räumt den Mitarbeitenden das Recht ein, ihr Pensum auf 80 Prozent zu reduzieren. Generell stehe man bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gut da, es sei aber auch ein «grosser Laden». Sprich: «Von den guten Verhältnissen können nicht immer alle gleich profitieren.»