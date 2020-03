Sie geniessen die Sonne und halten (meist) Abstand

Die verfügbaren Bänkli sind alle besetzt, auch auf der Mauer sitzen viele Leute. Es fällt auf, dass bei jeder zweiten Bank die Sitzfläche abmontiert wurde. Die meisten Leute sitzen zu zweit zusammen, geniessen die Sonne, schwatzen und lachen. Aus einem portablen Lautsprecher dröhnt Musik. Es ist früher Donnerstagabend auf dem Bäumli.

Fast könnte man meinen, es sei ein ganz normaler Frühlingstag auf dem beliebten Aussichtspunkt. Anfang Woche aber hat der Bundesrat wegen der raschen Verbreitung des Corona-Virus in der Schweiz den Notstand ausgerufen. Bereits zuvor galten Verhaltensregeln, insbesondere das «Social Distancing». Abstand soll man halten, und zwar zwei Meter. Damit will der Bund die Verbreitung des Virus verlangsamen.

Eine Gruppe aus fünf Jungen sitzt zusammen, drei von ihnen teilen sich eine Bank und sind nahe beisammen. Einer der Männer sagt: «Wir treffen uns nur in dieser Gruppe und versuchen, möglichst wenige Kontakte zu haben.» Die Kollegin ergänzt: «Vor allem von den Gefahrengruppen halten wir uns fern.» Sie würden jeden Tag zusammen Sport machen; gar nicht mehr aus dem Haus zu gehen käme für sie nicht in Frage. Die zweite junge Frau der Gruppe sagt: «Das schlechte Gewissen ist schon irgendwie da. Eigentlich wäre es schon das Beste, zu Hause zu bleiben.»

«Wir halten Abstand!»

Ein paar Schritte entfernt sind ein älterer Mann und eine ältere Frau in ein Gespräch vertieft. Der Mann (74) erklärt, er habe seine Bekannte zufällig beim Spazieren getroffen: «Sie sehen, wir nehmen Abstand.» Tatsächlich sitzt er am rechten Bankende und sie mit dem grösstmöglichen Abstand auf der anderen Seite. Er gehe trotz dem Appell des Bundesrates auch noch selbst einkaufen, wasche danach aber sofort die Hände. «Ich habe auch noch einen eigenen Verstand. Wenn ich mich krank fühlen würde, bliebe ich selbstverständlich zu Hause».

«Ich hoffe und bete, fertig Schluss!» Eine Frau auf dem Bäumli

Für seine Gesprächspartnerin (69) kommt der Gang in den Supermarkt momentan nicht in Frage oder wenn, dann nur mit Handschuhen. Sie blinzelt in die Sonne und sagt: «Ich habe mich beim Bauer meines Vertrauens mit Äpfeln, Kartoffeln und Rüebli eingedeckt.» Wenn ihr der Vorrat ausgehe, bestelle sie vielleicht beim Online-Shop der Migros Nachschub. «Ich hoffe und bete, fertig Schluss!» Der Mann steht auf, winkt der Frau zum Abschied und geht weg.

Zwei Männer (22 und 39) und eine Frau (37) joggen heran. Sie wollten aus dem Haus rauskommen. Der ältere Jogger sagt: «Solange wir arbeiten müssen, muss man uns doch auch die Freizeit lassen.» Er habe aber Verständnis für die Massnahmen, die der Bundesrat bisher getroffen hat und orientiere sich an den Vorgaben. Die Frau sagt, Gedanken zum Anstecken mache man sich sicher: «Ich bin fast nur drinnen und mache Homeoffice.» Sie rechneten alle fest damit, dass der Bundesrat am Freitag die Ausgangssperre verhänge.

Davon gehen auch die beiden Freundinnen (21) aus, die sich auf der Mauer gegenüber sitzen und genüsslich ein Pack Himbeeren verspeisen. Deshalb hätten sie nochmals rausgehen wollen. «Meine Kollegin ist die einzige Person, die ich getroffen habe, seit 2 Wochen bin ich immer daheim.» Ihr Rücken berührt beinahe denjenigen einer anderen Frau, die hinter ihr sitzt. Das Paar habe sich so so nahe zu ihnen gesetzt, sie selbst würde das im Moment aus Rücksicht nicht machen. Sie finde es schade, dass man spät reagiert habe. Ihre Kollegin nickt und sagt: «Was sind schon die paar wenigen Wochen auf unser Leben gesehen?»

Raus ja, aber mit Vorsicht

Über dem Horizont der Stadt geht langsam die Sonne unter, es wird kalt. Obwohl die Anwesenden nicht auf den Gang an die frische Luft verzichten wollen, scheinen sie die Verhaltensregeln des Bundes möglichst gut zu befolgen. Die Gruppen sind klein, einzig der empfohlene Abstand wird nicht immer eingehalten.