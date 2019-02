«Sie haben mir Eiszapfen in den Schlafsack getan»

Herr Lüscher, seit über zehn Jahren veranstalten Sie gemeinsam mit dem Sportamt Winterthur Schneesportlager für Jugendliche. Sie leben in Bern, wie sind Sie zu diesem Projekt in Winterthur gekommen?

Ich organisiere verschiedene Lager. Im Sommer plane ich immer eines in Tenero. Früher habe ich diese nur für Schüler aus Bern geplant. Doch im Tessin habe ich dann den früheren Chef des Sportamts Winterthur kennen gelernt. Er wollte solche Lager auch in Winterthur anbieten.

Nun planen Sie jedes Jahr auch Schneesportlager. Wie muss man sich diese vorstellen?

In die Ferienwochen können Kinder aus Winterthur und Bern kommen. Es ist unglaublich schön zu sehen, wie diese Lager über die Kantonsgrenzen hinweg verbinden können. Zwischen 60 und 80 Kinder im Alter von 10 bis 18 Jahren nehmen jeweils teil.

Haben Sie Lieblingsskigebiete oder testen Sie öfter mal neue Orte aus?

Jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr findet ein Lager in Grindelwald statt. Dann folgen die Wochen während der Winterthurer Skiferien nochmals in Grindelwald und dann in Mürren. Später, im Frühling, reisen wir jeweils nach Zermatt.

Sind Sie in allen Skilagern ebenfalls dabei?

Ja was glauben Sie denn? Natürlich bin ich dabei, ich trage ja die grosse Verantwortung. Auch um die Lagerhäuser jedes Jahr aufs Neue zu ergattern, braucht es Beziehungen. Diese kann man nicht einfach so reservieren, sonst kommt man nicht für 500 Franken pro Person nach Zermatt.

Aber alleine leiten Sie die Lager nicht. Wer unterstützt Sie dabei?

Die Leiter, die mich begleiten, sind häufig ehemalige Teilnehmer, denen es einfach super gefallen hat. Sie müssen alle eine Jugend- und Sportlagerleiterausbildung haben. Das sind insgesamt um die 250 Leute.

Was fahren Sie selbst, Ski oder Snowboard?

Ich fahre beides. Dann nehme ich jeweils das, worauf ich mehr Lust habe. Ich biete auch Langlauf an, aber das ist bei den Kindern nicht so in Mode. Meine Aufgabe ist es, den Leitern auf den Pisten etwas über die Schulter zu schauen und zu helfen, wenn es nötig ist.

Wie sieht ein Tag im Schneesportlager aus?

Möglichst früh stehen wir auf der Piste, dann fahren wir bis um elf oder halb zwölf. Wer schon früher nicht mehr mag, geht ins Lagerhaus zurück. Ich achte darauf, dass wir direkt von der Piste zum Lagerhaus fahren können. Am Nachmittag geht es zurück in den Schnee bis um vier Uhr.

Und am Abend, haben die Kinder jeweils Freizeit?

Nach dem Abendessen gibt es jeweils ein Abendprogramm. Am ersten Abend spielen wir meistens. Für den zweiten organisiere ich ein Quiz. Der dritte Abend ist für viele das Highlight. Da gehen wir an eine Feuerstelle und bräteln eine Wurst.

Sind Sie früher selbst auch in Skilager gegangen?

Ja, ganz häufig. Ich erinnere mich auch noch gut daran. Wir waren 70 Kinder in einem Zimmer, meistens in Grindelwald. Am Anfang musste man da als Jüngster etwas untendurch. Aber das war eine gute Lebensschule.

Erinnern Sie sich noch an eine Gemeinheit der Älteren?

Einmal haben sie mir Eiszapfen in den Schlafsack getan. Ich habe mich aber nicht getraut, das den Leitern zu sagen, also habe ich im Nassen geschlafen.

Wie erleben Sie heute den Zusammenhalt der Kinder?

Sehr gut! Die Grösseren tragen den Kleineren beispielsweise die Ski. Man lernt hier sehr gut, aufeinander Rücksicht zu nehmen und sich zu tolerieren.

Einsteiger und erfahrene Skifahrer können sich für die Lager anmelden. Wie gehen Sie mit diesen Unterschieden um?

Zehn Prozent sind blutige Anfänger. Diese brauchen dann jeweils einen Skilehrer nur für sich. Die anderen werden auf Klassen mit um die zehn Personen verteilt, je nach dem wie gut sie sind.

Manche meinen, Schneesport sei nicht mehr so beliebt. Können die Kinder heute noch so gut Ski fahren wie früher?

Es hat angezogen, das Skifahren liegt wieder im Trend. Unser Vorteil liegt darin, dass die Kinder freiwillig kommen. Viele, die bereits mit zehn Jahren dabei sind, nehmen jedes Jahr wieder teil. Mein Ziel ist es, die Begeisterung weiterzugeben. Besonders die Anfänger muss man motivieren, damit sie wiederkommen. (Der Landbote)