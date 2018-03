Sie hätte ein anderes Bild ausgewählt

Das beste Schweizer Bild stammt von einer Winterthurer Fotografin. Mit ihrer Aufnahme «Erleuchtet» hat Sylvia Michel den Swiss National Award an den Sony World Photography Awards 2018 gewonnen.

«Ich dachte zuerst, es sei ein Witz», erzählt Michel. Auf die Siegesnachricht habe sie zurückgemailt, und gefragt, ob es sich nicht um einen Fehler handle. Wirklich glauben, konnte sie es erst, als die Nachricht öffentlich wurde. Etwa 15 Bilder habe Michel eingeschickt, ein «Best-Of des letzten Jahres». Die Wahl der Jury hat die 45-Jährige erstaunt. «Ich selber finde es nicht das beste Bild aus meiner Auswahl».

Die Fotografin dachte, wenn überhaupt, würde am ehesten dieses Bild mit den «Geissli» gewinnen.

Es sei weit davon entfernt, perfekt zu sein. Bei der Entscheidung sei wohl der künstlerische Aspekt im Vordergrund gestanden. Entstanden ist das Siegesbild nachts auf dem Kronberg im Kanton Appenzell Innerrhoden. Bereits am Tag habe sie den Baum gesehen, der sich durch die dickere Schneedecke von den anderen abhob. In der Nacht wurde er noch zusätzlich durch ihre Stirnlampe und das Licht des alten Berggasthofs, in dem sie übernachtete, erhellt. Etwa eine Stunde lang sei sie in der Kälte gestanden, bis sie mit der Langzeitbelichtung und der Komposition des Bildes zufrieden gewesen sei. Danach habe sie die Rohdatei, wie üblich, bearbeitet.

Viel unterwegs

Michel ist eine Quereinsteigerin. Nach mehr als 15 Jahren bei Radio und Tele Top machte sie sich vor vier Jahren als Fotografin selbstständig. Wenn sie nicht in ihrem Studio in Pfungen oder an Hochzeiten, ihrer Haupteinnahmequelle, fotografiert, dann ist sie unterwegs. Am liebsten in der Schweiz und noch lieber in den Bergen. «Wenn ich länger als eine Woche zuhause bin, werde ich unruhig», sagt sie. So entstehen ihre Landschaftsfotografien. Davon zu leben, sei allerdings sehr schwierig. «Es gibt sehr viele ausgezeichnete Fotografen auf diesem Gebiet».

Stören tut sie das aber nicht. «Ich zeige mein Land gerne der Welt und liebe es Bilder online zu stellen». Dort ist sie sehr aktiv – und erfolgreich. Das Hauptmotiv, ihr Hund Rasta, ein weisser Schweizer Schäferhund (Berger Blanc Suisse) hat auf der Social-Media-Plattform Instragram über 30 000 Follower.

Damit ist er der erfolgreichste tierische Influencer der Schweiz. Dass nun ein Bild ohne Hund ausgezeichnet wurde, freut sie besonders. Trotzdem wird Rasta weiterhin zu sehen sein. «Ohne ihn finde ich die Bilder oft fast langweilig», sagt Michel. Und es sei extrem, wie viel ein Hund auf dem Bild ausmache. «Es ist halt eine emotionale Komponente, die Leute schauen sofort hin». (Landbote)